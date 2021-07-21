«زعل لما ركبت كاميرات».. سيدة من حلوان تستغيث: جاري ضربني وعايزة حقي «صور»

قبل يومين تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من سيدة تقيم في منطقة المعصرة بحلوان، قالت من خلاله إن جيرانها اعتدوا عليها بأسلحة بيضاء وحجارة، ليتم إخطار قسم شرطة المعصرة بالبلاغ، وعلى الفور انتقلت قوة من رجال مباحث القسم إلى مكان الواقعة، وبعد الاستماع إلى أقوال صاحبة البلاغ، وتدعى «سلوى» تبلغ من العمر 26 عامًا، تبين أن أحد جيرانها ومعه زوجته، قاما بالاعتداء عليها بسبب تركيبها لكاميرات مراقبة أمام بيتها.

وتواصلت «الوطن»، مع السيدة «سلوى» التي أكدت أن بداية الواقعة كانت حينما قامت بتركيب كاميرات مراقبة بمحيط منزلها بعد نشوب بعض الخلافات بينها وبين زوجها، ولكن الكاميرات قامت بكشف شئ آخر وهو قيام أحد جيرانها ببيع المخدرات وحينما اكتشف وجود الكاميرات طالبها بانتزاعهم، ولكنها رفضت، ومن ثم بدأ في تهديدها بتحطيم تلك الكاميرات وبعد ذلك اعتدى عليها هو وزوجته، بحسب تصريحات السيدة لـ «الوطن».

وأضافت «سلوى» لـ«الوطن»، أنها فوجئت في أحد الأيام بأنه يحاول اقتحام منزلها بصحبة زوجته محاولين الاعتداء عليها مستخدمين الأسلحة البيضاء والحجارة، الأمر الذي أصابها بحالة من الرعب خصوصًا وأنها كانت حينها داخل المنزل بمفردها.

وأضافت أن المعتدي عليها ويدعى «م.ج»، نزع ملابسه أمام الكاميرا موجهًا رسائل خادشة للحياء إليها، الأمر الذي جعلها تصاب بالخوف ولا تخرج من منزلها، وقدمت بلاغًا بقسم شرطة المعصرة حمل رقم (2872 لسنة 2021 إداري المعصرة).

وطالبت «سلوى» الجهات الأمنية بحمايتها من ذلك الشخص، مؤكدة أنها تمتلك عددا من الفيديوهات التي توثق جريمة الاعتداء على منزلها، وبأن ذلك الشخص حينما تأتي قوات الشرطة للمكان يهرب ثم يعود مرة أخرى ويواصل تهديده لها.