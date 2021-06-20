إخلاء سبيل سيدة المعصرة بعد تنازل زوجها عن محضر الزنا

قررت نيابة حلوان، إخلاء سبيل ربة منزل، ضبطها زوجها في أحضان عشيقها، ما اضطر عشيقها للقفز من شرفة الطابق الرابع من منزلها خوفًا من الزوج ليلقى مصرعه في الحال، فيما ألقت قوات المباحث القبض على الزوجة.

إخلاء سبيل الزوجة

وأخلت النيابة العامة سبيل الزوجة بعد أن تنازل زوجها بشكل رسمي أمام النيابة ورفض تحريك دعوى زنا ضد زوجته.

بداية الواقعة

البداية بتلقي قسم شرطة المعصرة، بلاغا من الأهالي بسقوط شاب من الطابق الرابع، بمنطقة حدائق حلوان، حيث انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة شخص به كدمات وكسور متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحريات، التي جرت تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، عن أن الضحية كان على علاقة مع سيدة، مقيمة بالطابق الرابع، وعاد زوجها من العمل بسبب شعوره بحالة إعياء، فاستشعر العشيق تواجده وحاول القفز أعلى غرفة التكييف فلم تتحمله وسقطت به، وتمكن رجال المباحث من ضبط الزوجة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة.

النيابة تعاين مسرح الجريمة

وعلى الفور انتقل فريق من النيابة العامة، إلى مسرح الجريمة، وناظرت جثة المتوفى، وتبين إصابته بكسر في الجمجمة وإصابته بنزيف داخلي بالإضافة إلى إصابته بكسور في مختلف أنحاء جسده، وقررت النيابة تشريح الجثة، لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة.

التحفظ على الكاميرات

وتحفظت النيابة العامة على الكاميرات التي رصدت تفاصيل الواقعة، وتبين أن كاميرات عدد من المحلات التجارية القريبة من مكان الواقعة رصدت الواقعة، وبالفحص تبين أن المتوفى حاول الهرب من سور الشقة، وأمسك بالتكييف مما تسبب في سقوطه ومصرعه في الحال، وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.