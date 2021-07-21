قتلى وإجلاء.. الصين تغرق في موجة من الأمطار الغزيرة والفيضانات «فيديو»

لقى ما لا يقل عن 12 شخصًا مصرعهم بعد الفيضانات المفاجئة والتي وقعت فى مقاطعة خنان بوسط الصين والتي تعد أكبر المقطعات من حيث تعداد السكان، وتم إجلاء آلاف آخرين بعد هطول أمطار غزيرة لم تحدث منذ عقود، وكانت غمرت الأمطار الغزيرة الشوارع وتسببت في غمر الأنهار الرئيسية على ضفافها في مقاطعة خنان بوسط البلاد منذ أمس الثلاثاء.

Central #China's Henan Province is experiencing floods after being hit by record heavy rains since last Saturday. 5 national meteorological stations broke the historical precipitation record for 3 consecutive days. pic.twitter.com/SggSUoewad — Rita Bai (@RitaBai) July 20, 2021

فيما أعلن جيش التحرير الشعبي الصيني، أن العاصفة أضرت بسد «ييهتان» بالقرب من مدينة لويانج الصينية محذرين بأن السد قد ينهار في أي وقت بعد ظهور خرق 20 مترًا في الهيكل، فيما قال مسؤولون في مدينة تشنجتشو المقاطعة بإن 12 شخصا لقوا حتفهم وأصيب خمسة آخرون، ورفعت الحكومة المركزية الصينية استجابتها لحالات الطوارئ المتعلقة بالفيضانات من المستوى الثالث إلى المستوى الثاني اليوم الأربعاء بسبب الأزمة.

كما شهدت العشرات من المدن اضطرابًا هائلاً في خدمات النقل، واضطرت مدينة تشنجتشو الواقعة على النهر الأصفر إلى إيقاف جميع خدمات مترو الأنفاق أمس الثلاثاء بعد سقوط 200 ملم من الأمطار في ساعة واحدة فقط، كما أفادت وكالة الأنباء الرسمية «CGTN» أن سد Guajiaju بالقرب من تشنجتشو قد انهار.

1/3 Some really distressing videos coming out of Zhengzhou in central China - this driver looks rather calm under pressure. But other videos on WeChat show what appear to be people clearly struggling to keep their heads above the flood waters. Death toll so far is 1, 2 missing pic.twitter.com/P8dEk1B1iC — Bill Birtles (@billbirtles) July 20, 2021

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي سيولًا من المياه تتدفق عبر إحدى محطات مترو الأنفاق في المدينة بالإضافة إلى أشخاص يقفون في عمق المياه داخل قطار أنفاق.

Pouring rain hit the subway station of #Zhengzhou, capital of the province, and left the passengers stuck in the carriage. Luckily, all the passengers have been evacuated now. #floods pic.twitter.com/NDtlUo3swJ — Rita Bai (@RitaBai) July 20, 2021

فيما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة بأنه تم نقل حوالي 10 آلاف من سكان المقاطعة إلى ملاجئ، وأفادت صحيفة الشعب اليومية الحكومية أنه تم إرسال الآلاف من جنود جيش التحرير الشعبي وضباط الشرطة وأعضاء الميليشيات للمساعدة في عمليات الإنقاذ في خنان.

تحدث الرئيس الصيني شي جين بينج، عن موقف الفيضانات في خنان، اليوم الأربعاء في بيان، وقائلا في التلفزيون الرسمي إن بعض الأنهار تجاوزت مستويات المراقبة وتعطلت بعض السدود بينما توقفت بعض خدمات السكك الحديدية وألغيت الرحلات الجوية مما تسبب في خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

يذكر أن خنان هي مقاطعة مكتظة بالسكان بشكل خاص ومركز نقل رئيسي، كما أنها قاعدة أساسية للصناعة والزراعة.