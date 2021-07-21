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قتلى وإجلاء.. الصين تغرق في موجة من الأمطار الغزيرة والفيضانات «فيديو»

الأمطار تغرق الشوارع ومترو الأنفاق

كتب:

حاتم سعيد حسن
05:44 ص | الأربعاء 21 يوليو 2021
الصين تتعرض لموجة من الأمطار الغزيرة والفيضانات

الصين تتعرض لموجة من الأمطار الغزيرة والفيضانات

لقى ما لا يقل عن 12 شخصًا مصرعهم بعد الفيضانات المفاجئة والتي وقعت فى مقاطعة خنان بوسط الصين والتي تعد أكبر المقطعات من حيث تعداد السكان، وتم إجلاء آلاف آخرين بعد هطول أمطار غزيرة لم تحدث منذ عقود، وكانت غمرت الأمطار الغزيرة الشوارع وتسببت في غمر الأنهار الرئيسية على ضفافها في مقاطعة خنان بوسط البلاد منذ أمس الثلاثاء.

فيما أعلن جيش التحرير الشعبي الصيني، أن العاصفة أضرت بسد «ييهتان» بالقرب من مدينة لويانج الصينية محذرين بأن السد قد ينهار في أي وقت بعد ظهور خرق 20 مترًا في الهيكل، فيما قال مسؤولون في مدينة تشنجتشو المقاطعة بإن 12 شخصا لقوا حتفهم وأصيب خمسة آخرون، ورفعت الحكومة المركزية الصينية استجابتها لحالات الطوارئ المتعلقة بالفيضانات من المستوى الثالث إلى المستوى الثاني اليوم الأربعاء بسبب الأزمة.

كما شهدت العشرات من المدن اضطرابًا هائلاً في خدمات النقل، واضطرت مدينة تشنجتشو الواقعة على النهر الأصفر إلى إيقاف جميع خدمات مترو الأنفاق أمس الثلاثاء بعد سقوط 200 ملم من الأمطار في ساعة واحدة فقط، كما أفادت وكالة الأنباء الرسمية «CGTN» أن سد Guajiaju بالقرب من تشنجتشو قد انهار.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي سيولًا من المياه تتدفق عبر إحدى محطات مترو الأنفاق في المدينة بالإضافة إلى أشخاص يقفون في عمق المياه داخل قطار أنفاق.

فيما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة بأنه تم نقل حوالي 10 آلاف من سكان المقاطعة إلى ملاجئ، وأفادت صحيفة الشعب اليومية الحكومية أنه تم إرسال الآلاف من جنود جيش التحرير الشعبي وضباط الشرطة وأعضاء الميليشيات للمساعدة في عمليات الإنقاذ في خنان.

تحدث الرئيس الصيني شي جين بينج، عن موقف الفيضانات في خنان، اليوم الأربعاء في بيان، وقائلا في التلفزيون الرسمي إن بعض الأنهار تجاوزت مستويات المراقبة وتعطلت بعض السدود بينما توقفت بعض خدمات السكك الحديدية وألغيت الرحلات الجوية مما تسبب في خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

يذكر أن خنان هي مقاطعة مكتظة بالسكان بشكل خاص ومركز نقل رئيسي، كما أنها قاعدة أساسية للصناعة والزراعة.

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