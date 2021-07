قتلى وإجلاء.. الصين تغرق في موجة من الأمطار الغزيرة والفيضانات «فيديو»

لقى ما لا يقل عن 12 شخصًا مصرعهم بعد الفيضانات المفاجئة والتي وقعت فى مقاطعة خنان بوسط الصين والتي تعد أكبر المقطعات من حيث تعداد السكان، وتم إجلاء آلاف آخرين بعد هطول أمطار غزيرة لم تحدث منذ عقود، وكانت غمرت الأمطار الغزيرة الشوارع وتسببت في غمر الأنهار الرئيسية على ضفافها في مقاطعة خنان بوسط البلاد منذ أمس الثلاثاء.

Central #China 's Henan Province is experiencing floods after being hit by record heavy rains since last Saturday. 5 national meteorological stations broke the historical precipitation record for 3 consecutive days. pic.twitter.com/SggSUoewad

فيما أعلن جيش التحرير الشعبي الصيني، أن العاصفة أضرت بسد «ييهتان» بالقرب من مدينة لويانج الصينية محذرين بأن السد قد ينهار في أي وقت بعد ظهور خرق 20 مترًا في الهيكل، فيما قال مسؤولون في مدينة تشنجتشو المقاطعة بإن 12 شخصا لقوا حتفهم وأصيب خمسة آخرون، ورفعت الحكومة المركزية الصينية استجابتها لحالات الطوارئ المتعلقة بالفيضانات من المستوى الثالث إلى المستوى الثاني اليوم الأربعاء بسبب الأزمة.

كما شهدت العشرات من المدن اضطرابًا هائلاً في خدمات النقل، واضطرت مدينة تشنجتشو الواقعة على النهر الأصفر إلى إيقاف جميع خدمات مترو الأنفاق أمس الثلاثاء بعد سقوط 200 ملم من الأمطار في ساعة واحدة فقط، كما أفادت وكالة الأنباء الرسمية «CGTN» أن سد Guajiaju بالقرب من تشنجتشو قد انهار.

1/3 Some really distressing videos coming out of Zhengzhou in central China - this driver looks rather calm under pressure. But other videos on WeChat show what appear to be people clearly struggling to keep their heads above the flood waters. Death toll so far is 1, 2 missing pic.twitter.com/P8dEk1B1iC