ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام تماما: «هاركز في التمثيل»

أعلنت ريهام سعيد اعتزالها العمل الإعلامي، ونيتها العمل في التمثيل خلال الفترة القادمة، بسبب حبها للتمثيل والذي درسته خلال المرحلة الجامعية، وبسبب المشاكل التي تعرضت لها كإعلامية.

وكتبت ريهام سعيد عبر حسابها الشخصي على موقع الصور «انستجرام»: «فكرت كتير قبل ما اكتب البوست ده، أنا اعتزلت التمثيل سنة 2015، لأني حسيت أن صاحب بالين كداب، وأن التمثيل مأثر على مسيرة الخير اللي ابتديتها من سنين طويلة عشان الوقت والمجهود اللي بعمله».

وأضافت: «لكن عشقي للتمثيل اللي هو دراستي ومهنتي الأولى قبل الإعلام رجعت أمثل تاني وأنا لسه في نظر المخرجين والمنتجين مذيعة عايزة تمثل، كنت عارفة أن عشان آخد مكان كممثلة لازم أسيب الإعلام زي مع حفظ الألقاب داليا البحيري وبسمة ودينًا فواد ودينا الشربيني، وغيرهم، بس مكنتش قادرة أسيب رسالتي اللي كانت مهمة أوي وقتها».

وأضافت: «أنا حصل لي مشاكل كتير من المهنة دي بتأثير باطل من السوشال ميديا من منافسين وأعداء بسبب المشاهدة العالية جدا والنجاح أنا تعبت وحسة أني قدمت كل اللي ممكن يتقدم والدولة عاملة اللي عليها ومش محتاجين دور المجتمع المدني في مساعدة الناس، ولكن أنا ليه الشرف أني اشتغلت في المهنة العظيمة دي اللي ليها رسالة سامية وعظيمة وليه الشرف أني كنت إعلامية في أصعب وقت مر على الإعلاميين أيام حكم الإخوان والحمد لله كان لينا موقف واضح وماتغيرش ولا دقيقة».

واستطردت: «أنا الحمد لله حققت في التمثيل وكل اللي اشتغلته علم مع الناس واشتغلت أعمال كلها قيمة بس بعد ما جالي السكر وشوية مشاكل تانية، قررت أعمل اللي بحبه، أنا بكل أسف بعلن اعتزالي الإعلام تماما وهاركز كممثلة وهاطلب من الدكتور أشرف زكي أنه يساعدني أني أغير الفكرة الموجودة في أذهان المخرجين والمنتجين أني مذيعة».

ريهام سعيد توجه رسالة للمخرجة كاملة أبو ذكري: نفسي أمثل معاكي

وطلبت ريهام سعيد التمثيل مع المخرجة كاملة أبوذكري: «ورسالة للأستاذة كاملة أبو ذكري ومش مكسوفة، نفسي أوي أمثل معاكي حتى لو مشهد، ده من أحلامي».

واعتبرت ريهام سعيد أن هذه الخطوة فيها مخاطرة كبيرة عليها: «خطوة صعبة وفيها ريسك كبير بس علئ الاقل احري ورا حلمي حتي و انا في السن ده جه الوقت اني استمتع بالي بعمله و بحبه خصوصا لما يكون في عصر و لا في و سطه و لا محسوبيه الي هايجنهد هايوصل»، موجهة نصيحة للشباب: «ماتسيبوش حلمكم مهما فات الوقت».

ووجهت ريهام سعيد الشكر لجمهورها: «بشكر جمهوري من الأمهات والشباب والأطفال اللي دائما بيدعموني وحبه برامجي واتعلموا منها وبشكر ربنا على عشرين سنة أداني الفرصة فيهم أني أقضي حوائج الناس وأقدم كل ما هو مفيد».

وأبدت ريهام سعيد فخرها بما قدمته، قائلة: «فخورة بكل حلقة وبكل حرف قدمته 20 سنه تعب وسهر وتصميم على تقديم الحقيقة»، معتذرة لمشاهديها قائلة: «أنا أسفة ليكوا بس التمثيل رسالة برضه وهو حلمي الأساسي اللي أتاخرت أوي عشان أحققه، يارب وفقني وساعدني».