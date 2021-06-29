ريهام سعيد وحسن شاكوش وجها لوجه في ساحات المحاكم بتهمة «السب والقذف»

بدت علاقة ريهام سعيد وحسن شاكوش متوترة، بعدما أقام كلاهما دعوى قضائية أمام محكمة الجنح، يتهم الآخر بسبه وقذفه، لتصبح للقضاء الكلمة الأخيرة في هذه الدعاوى المتبادلة بينهما.

ونظرت محكمة جنح بولاق الدكرور، أمس، محاكمة حسن شاكوش بتهمة سب الإعلامية ريهام سعيد، فيما تنظر المحكمة ذاتها، اليوم الثلاثاء، محاكمة الأول بتهمة سب وقذف الأخيرة والتشهير بها.

أزمة ريهام سعيد وحسن شاكوش

الأزمة بين ريهام سعيد وحسن شاكوش بدأت بظهور الأولى في أحد البرامج، وهاجمت خلاله الثاني، مؤكدة أنه رفض الغناء في منزلها بالساحل الشمالي، وطلب أموالا كثيرة.

وتداولت صفحات على مواقع التواصل الإجتماعي الفيديو، وانتشر بشكل واسع، إلا أن الأخير ظهر في فيديو مطول شرح فيه ملابسات ما حدث، كما استعان بمقطع آخر لها وهي تشكره على الغناء في حفل خاص بها، كانت قد أقامته.

محاكمة ريهام سعيد وحسن شاكوش

وعقدت محكمة جنح بولاق الدكرور، أمس الاثنين، أولى جلسات محاكمة حسن شاكوش، ليبدأ الفصل الأول في النزاع القضائي بين الطرفين، إلا أن المحكمة قررت التأجيل لجلسة 27 يوليو المقبل، بسبب عدم الاختصاص الرقمي، وتحدد التاريخ السالف ذكره، تمهيدا لعرض القضية على المحكمة المختصة، لضمان عدم بطلان إجراءات المحاكمة.

أما اليوم الثلاثاء، فتقعد المحكمة ذاتها، محاكمة ريهام سعيد في الدعوى المقامة من حسن شاكوش، ويتهمها فيها بسبه وقذفه والتشهير به.

فُرص ريهام سعيد وحسن شاكوش

وفي حال إدانة أيا من ريهام سعيد وحسن شاكوش، من قِبل محكمة أول درجة، فإن لكل منهما الحق في الطعن على حكم الإدانة أمام المحكمة الأعلى، وهي محكمة الجنح المستأنفة، التي قد تؤيد حكم الإدانة أو تخففه أو تلغيه وتقضي بالبراءة، وأما إن صدر حكم أول درجة ببراءة أيا منهما، يكون من حق الخصم الطعن على هذا الحكم أيضا.