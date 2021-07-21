اعترافات المتهم بقتل عشيقته في الإسماعيلية: أبوها ساعدني مقابل 50 ألف

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الإسماعيلية حبس المتهم «م. س»، الشهير بـ «بصلة»، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية اتهامه بقتل فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا وتقيم في منطقة المحطة الجديدة، حيث دائرة قسم أول الإسماعيلية، كانت تجمعه بها علاقة غير شرعية.

وقال المتهم أمام قاضي المعارضات، إنه كان يجمعه بالمجني عليها علاقة غير شرعية، وأنها يوم الجريمة كانت تقيم معه في بيته الموجود في منطقة أبو عطوة التابعة لمحافظة الإسماعيلية، وأن ثمة خلاف نشب بينهما دفعه إلى الاعتداء عليها بالضرب، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة بين يديه.

المتهم يحاول إخفاء أثار جريمته بمساعدة والد المجني عليها

جاء ضمن اعترافات المتهم، أنه بعدما اكتشف وفاة المجني عليها، قرر إخفاء جريمته، وقام بلفها في كفن، ووضعها في ثلاجة أسماك خاصة به أسفل العقار، وأخبر والدها بما حدث، واتفقا سويًا على إخفاء الجريمة مقابل 50 ألف جنيه يأخذها الأب، تمهيدًا لدفنها دون كشف تفاصيل وفاتها.

الأمن يكشف الجريمة

شاء القدر أن يتمكن الأمن من كشف الجريمة قبل اكتمال مخطط المتهم، وتم العثور على الجثة وهي في حالة تجمد قبل دفنها، وبعد تقنين الإجراءات اللازمة تمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض على المهتم، كما ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية القبض على والد المجني عليها بتهمة التستر على المتهم بقتل ابنته بعد معرفته بارتكابه للجريمة.

قاضي المعارضات يستعجل تقرير الطب الشرعي تمهيدًا لإحالة المتهم للجنايات

ومن ناحيته، استعجل قاضي المعارضات في محكمة الإسماعيلية تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليها في محاولة للوقوف على السبب الحقيقي الذي أدى إلى وفاتها، وذلك تمهيدًا لإحالة المتهم للمحاكمة أمام محكمة الجنايات.