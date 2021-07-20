شوارع المنوفية تكتسي بالدم في ليلة العيد: جريمتا قتل في 60 دقيقة

ليلة العيد مناسبة خاصة تمتاز بالعديد من الطقوس وأغاني، لكن في محافظة المنوفية أتت الرياح بما لا تشتهي السفن، إذ كانت ليلة دامية شهدت جريمتي قتل «بائع متجول» و«سائق» خلال 60 دقيقة، وكلاهما وقعا في الشارع أمام أعين الناس، واكتست أرضية الشارع باللون الأحمر بدم الضحايا وليس الأضحية، كما اكتست وجوه المارة بملامح الحزن والصدمة، وتحول من خرجوا للبحث عن الفرحة لشهود على جريمة قتل.

شاب يقتل سائق في الباجور

الواقعة الأولى شهدت وفاة سائق يدعى «س.ع»، ومقيم في قرية الغنامية التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، عندما أقدم شاب على قتله بسبب الخلافات السابقة بينهما، وسط حالة من الحزن بين أهالي القرية، حيث أن الجريمة وقعت في أيام مباركة، وقبل ساعات من الاحتفال بعيد الأضحي المبارك.

البداية.. تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز الباجور، يفيد بمصرع «س.ع» ويعمل سائق، في مشاجرة عائلية بقرية الغنامية.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الباجور المركزي ووضعها تحت تصرف النيابة، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وتواصل مباحث المركز التحقيقات.

3 طعنات تودي بحياة بائع في شبين الكوم

الواقعة الثانية، كانت داخل مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حيث لقى شاب يعمل بائع خبر مصرعه بثلاث طعنات متفرقة بالجسم، بسبب خلافات مع بائع آخر، إذ وقعت بينهما مشاجرة على خلفية مشكلات سابقة، ليقتله الأخير في الشارع أمام أعين المارة.

على الفور انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الواقعة وسط تجمع المواطنين، بينما قامت عربة الإسعاف بنقل الجثة إلى المستشفى، ووضعها تحت تصرف النيابة.

كان تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور قسم شبين الكوم بمحافظة المنوفية، يفيد بمقتل شخص على يد بائع خبز في مدينة شبين الكوم، على خلفية مشاجرة بينهما بالأسلحة البيضاء.

من جانبها أمرت النيابة العامة بتشريح جثة الشاب المتوفي، وتواصل التحقيقات.