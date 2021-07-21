خطة «الصحة العالمية» للسيطرة على كورونا بحلول 2022: تطعيم 70% من سكان كل دولة

وضع رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، تصورا بشأن مواجهة فيروس كورونا والخطة التي تسعى إليه المنظمة لمواجهة الجائحة والتي تتمثل في تطعيم 70% من سكان كل دولة على الأقل بحلول شهر سبتمبر من عام 2022، منوهًا إلى أنَّ هناك كثير من الأمراض التي لا يوجد علاج لها حتى الآن.

ولعل هذه من المرات القليلة التي يكون هناك حديث به قدر من التفاؤل من قبل رئيس منظمة الصحة العالمية حول إمكانية السيطرة على جائحة كورونا.

رئيس منظمة الصحة العالمية: وباء كورونا يمكن أن يصبح تحت السيطرة

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية إنَّه «لا يوجد لقاح ضد فيروس نقص المناعة البشرية، ومرض ألزهايمر، وكذلك ضد قائمة طويلة جدًا من الأمراض. ولكن بالنسبة لمرض كوفيد، تبدو كل الأمور بشكل مختلف، يمكن أن يصبح هذا الوباء تحت سيطرتنا».

وشدد «جيبريسوس» على أنَّه تتوفر كل الأمور الضرورية، لإنقاذ حياة البشر، وقال: «هدفنا هو تطعيم 70٪ من سكان كل دولة بحلول سبتمبر من العام المقبل. وهدفنا هو تحقيق التعافي العالمي».

حجم اللقاحات المطلوبة للقضاء على كورونا

وأضاف رئيس مظمة الصحة العالمية: «نحن نستطيع وضع نقطة النهاية لهذا الوباء، ولتحقيق هدف تطعيم 70٪ من السكان بحلول سبتمبر، سنحتاج إلى 11 مليار جرعة من اللقاحات»، مؤكّدًا أنَّه لتحقيق ذلك «يجب تنفيذ تدابير عاجلةـ لكن تجري حاليا أزمة غير مسبوقة، وهي تتطلب إجراءات غير مسبوقة».