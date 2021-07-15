معهد «باستور» يكشف موعد السيطرة على كورونا في تونس

على الرغم من تسجيل تونس أعلى حصيلة وفيات بفيروس كورونا في المنطقة العربية والقارة الإفريقية، إلا أن معهد «باستور»، قال بإن البلاد ستكون قادرة على السيطرة على الوباء، بحلول أكتوبر المقبل، وقال الهاشمي الوزير مدير معهد باستور في تونس، إن البلاد ستتمكن من السيطرة على فيروس كورونا بحلول شهر أكتوبر من العام الجاري، وفقًا لـ«سكاي نيوز».

وأوضح «الوزير» بأن 45% من التونسيين اكتسبوا مناعة طبيعية ضد الفيروس، فيما سيتم تطعيم 5 ملايين شخص بحلول نهاية سبتمبر القادم، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فقد أصبحت تونس تسجل أعلى حصيلة وفيات بكورونا في المنطقة العربية والقارة الإفريقية، ما دفع بدول عدة لإرسال مساعدات طبية عاجلة ولقاحات لتمكينها من تجاوز الأزمة.

وعصفت موجة رابعة لفيروس كورونا بتونس، وأصبح من الواضح أن الوضع الوبائي في البلاد بلغ مستويات مقلقة، إذ يتم تسجيل أكثر من مائة وفاة يوميًا، مما جعل منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر في تونس، بتأكيدها أنها تسجل أعلى حصيلة وفيات بفيروس كورونا، في المنطقة العربية والقارة الإفريقية، مطالبة الدول بتقديم المساعدة.

يذكر أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب التونسي الشقيق في مختلف المحن والأزمات أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية، محملتين بشحنات من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية مقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية، إلى الشعب التونسي الشقيق، للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين التونسيين.

ومن جانبه، أعرب الجانب التونسي عن تقديرهم للجهود المصرية المتواصلة والمساندة المستمرة التي تقدمها الحكومة المصرية للشعب التونسي، معربين عن كامل التقدير والشكر للقيادة السياسية المصرية على ما تبذله من جهود متواصلة للمساهمة في تخفيف العبء عن الشعب التونسي.