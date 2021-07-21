وزير البترول: إنشاء 408 محطات جديدة لتموين السيارات خلال الفترة المقبلة

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن خطة قطاع البترول لنشر محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى في مختلف أنحاء الجمهورية شهدت معدلات إنجاز غير مسبوقة منذ انطلاق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، للتوسع في استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات، حيث تدخل محطات جديدة إلى الخدمة يومياً بعد الانتهاء من تنفيذها وتشغيلها بهدف الوصول بعدد المحطات التي تؤدى هذه الخدمة للمواطن نحو 1000 محطة على مستوى الجمهورية.

وأكد«الملا» أن هناك ما يناهز 400 محطة تؤدي خدمة التموين بالغاز حاليًا لمستخدمي المركبات، حيث تضاعفت أعدادها في غضون أشهر قليلة تحت مظلة المبادرة الرئاسية مما ساهم بقوة في تشجيع مستخدمى المركبات على استخدام الغاز كوقود أساسى علاوة على تحفيز المزيد من راغبي التحول لاستخدام الغاز سواء من خلال مبادرة الإحلال بسيارات جديدة تعمل بالغاز أو من خلال التحويل في المراكز التابعة لشركات قطاع البترول المقدمة لتلك الخدمة.

وأشار إلى تقدم تنفيذ خطة الانتشار للمحطات والتي شملت إضافة 170 محطة جديدة وجاري الانتهاء من تشغيل 45 محطة أخرى، علاوة على نحو 408 محطة جديدة جاري العمل على إنشائها تمهيدًا لدخولها الخدمة خلال الفترة المقبلة، وسيجرى لاحقًا البدء في إنشاء نحو 200محطة جديدة.

وتشمل المحطات الجديدة إقامة محطات مخصصة للتموين بالغاز الطبيعي أو إضافة خدمات التموين بالغاز الطبيعي لمحطات التموين بالبنزين والسولار، استثمارا للمساحات الفائضة بالتعاون مع الشركات المُشغلة لهذه المحطات أو من خلال مشروع إنشاء محطات متكاملة للتموين بالغاز والبنزين والشحن الكهربائي، وهناك متابعة مستمرة لموقف توريد المعدات والمهمات اللازمة لتشغيل المحطات حيث جرى التعجيل بها بما يساعد على سرعة الانتهاء من البرنامج في التوقيتات المحددة.

وفيما يتعلق بتطور معدلات التحويل للسيارات لاستخدام الغاز، أوضح «الملا» أن تحويل نحو 51 ألف سيارة خلال العام المالي 2020/2021 يعكس حجم الإقبال الكبير على استخدام الغاز كوقود بين قائدي المركبات، وانخفض معدل التحويل قبل سنوات قليلة إلى أقل من 10 آلاف سيارة في العام، بما يرفع إجمالى عدد السيارات العاملة بالغاز إلى نحو 370 الف سيارة، مؤكدًا أنه بالإضافة لهذه المعدلات فإن المبادرة القومية لإحلال السيارات تحت رعاية الرئيس السيسى تستهدف إحلال وتحويل نحو 250 ألف سيارة أخرى على مدار 3 سنوات للمواطنين الراغبين في تحويل سياراتهم بسيارات جديدة تعمل بالغاز، وهو مايمثل دفعة كبيرة للتوجه نحو استخدام الغاز كوقود بالسيارات، مشيرًا إلى أن وزارات الحكومة ممثلة في البترول والمالية والتجارة والصناعة و البنك المركزى قدمت نموذج للتعاون الفعال في هذه المبادرة بدعم كامل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بما أدى لتقديم تيسيرات غير مسبوقة للمواطنين وتوفير مزايا جديدة لهم.

وفى إطار جهود زيادة مراكز التحويل للسيارات جرى إضافة 27 مركز تحويل بالعام المالى الجاري 2020/2021 مقارنة بنحو 7 مراكز تحويل فقط العام الماضي، وبهذا يصل الإجمالى إلى 105 مركز تحويل لخدمة الراغبين في التحويل على مستوى الجمهورية منذ بدء النشاط.