قنا تسجل صفر كورونا في أول أيام عيد الأضحى المبارك

قال الدكتور، راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، إن المحافظة سجلت في أول أيام عيد الأضحى المبارك صفر كورونا في جميع المستشفيات المخصص فيها أسرة لفرز وعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا في قرى ومراكز المحافظة .

وأضاف «تاوضروس»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن سجلات المستشفيات المخصصة لفرز وعزل مصابي كورونا لم تسجل أمس تردد أي حالة مصابة بفيروس كورونا، موضحا أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في المحافظة على وشك الانتهاء وذلك بفضل تضافر جهود الجميع.

وكشف أن الأسبوع الماضي سجلت خلاله المستشفياتأقل معدل في الإصابات مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، لافتاً إلى أن المحافظة شهدت انخفاضا ملحوظا في إصابات كورونا.

وتابع أن المستشفيات في المحافظة تضم 8 حالات محتجزة مصابة بفيروس كورونا من مختلف الأعمار وخاصة كبار السن يتلقون العلاج وفق بروتوكول العلاج بحسب الفئة العمرية والتاريخ المرضى للمصاب، الذي خصصته وزارة الصحة والسكان، مطالبا الجميع بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية أنفسهم من خطر الفيروس.

كانت مديرية الصحة والسكان في محافظة قنا، أعلنت، إلغاء الإجازات وبدل الراحات للأطقم الطبية والممرضين، بالإضافة إلى زيادة أعداد الأطباء النوبتجيين بأقسام الطوارئ بالمستشفيات وخاصة المستشفيات المخصصة لعزل وفرز حالات كورونا خلال أيام العيد.

كما تم زيادة عدد الأسرة بالأقسام الداخلية لاستقبال حالات الطوارئ، والتأكد من جاهزية كافة الأدوات والمستلزمات الطبية بالمستشفيات والوحدات، وتفعيل كافة أشكال الرقابة وتكثيف المرور الدوري في فترة النوبتجية والسهر وتوفير عدد كافي من الأطقم الطبية.