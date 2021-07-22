«الأرصاد» تعلن حالة طقس ثالث ورابع أيام عيد الأضحي: صيفي معتدل

أكد مصدر مسؤول بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يسود طقس صيفي لطيف على كل محافظات مصر ابتداء من ثالث أيام عيد الأضحي المبارك، ويستمر الطقس المعتدل حتى بداية الأسبوع المقبل، حيث تصل درجات الحرارة إلى 36 درجة على القاهرة الكبرى، و29 على محافظة الإسكندرية والساحل الشمالي ومدن الساحل، مضيفا أن درجات الحرارة تنخفض خلال الأيام المقبلة من 4 إلى 5 درجات مئوية، حيث يشعر المواطنين بتحسن في الطقس بعد موجة حارة استمرت لأكثر من 4 أسابيع.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ «الوطن»، أنه ابتداء من الخميس الموافق 22 يوليو الجاري، وحتي 27 يوليو، سوف يتحسن الطقس بشكل ملحوظ على مختلف المحافظات، مع انخفاض في الرطوبة ليسود طقس صيفي معتدل بالنهار لطيف ليلا، ويرصد التقرير التالي درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة:

درجة حرارة اليوم الخميس

القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.

درجة حرارة الجمعة

القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.

درجة حرارة السبت

القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة.