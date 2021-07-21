تعرف على درجة الحرارة في أول أيام امتحانات الثانوية العامة بعد العيد

أكد مصدر مسئول بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس الأيام المقبلة سوف يشهد تحسنا ملحوظا، ابتداء من غد الخميس، حيث تنخفض درجات الحرارة بمعدل 4 درجات مئوية لتصل إلى 37 درجة على القاهرة الكبرى، و29 على محافظة الإسكندرية والساحل الشمالي، مضيفا أن يوم السبت المقبل، وهو يوم عودة طلبة الثانوية العامة لاستكمال امتحاناتهم، سوف يشهد طقسا صيفيا معتدلا، حيث تصل الحرارة فيه إلى 36 درجة.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ «الوطن»، أن درجات الحرارة تنخفض لأول مرة بعد ارتفاع استمر 4 أسابيع، مشيرا إلى أن الانخفاض سوف يستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل

درجة حرارة اليوم الأربعاء

القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 28 درجة.

درجة حرارة الخميس

القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.

درجة حرارة الجمعة

القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.

درجة حرارة السبت

القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.