حبس متهمين بقتل «نسيبهم» وإصابة شقيقيه في الشرقية

قررت نيابة منيا القمح بإشراف المستشار المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية حبس متهمين بقتل نسيبهم وإصابة شقيقيه 4 أيام على ذمة التحقيق .

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة منيا القمح بورود بلاغا بوفاة «إسلام.ع.ع»، 33 سنة، فني بشركة المقاولين العرب مقيم بقرية الصنافين التابعة لمركز مينا القمح إثر إصابته بطلق ناري كما أصيب شقيقيه «وائل» بقطع في أوتار القدم و«أيمن»، بجروح متفرقة في جسده ادعاء تعدي من آخرين.

على الفور انتقلت قوة من ضباط مباحث المركز لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وتبين وقوع مشادة بين المجني عليهم ووالدهم وأثناء ذلك تصادف وجود أرملة شقيقهم وشقيقتها ودفع أحد أطراف المشادة الأخيرة تجاه الحائط دون قصد، ما أدى لإصابتها بجرح في وجهها فقامت أرملة شقيقهم وشقيقتها بإخبار عائلتها وحضر عمها وشقيقها وعدد من أقاربهم وقاموا بمحاولة اقتحام المنزل إلا أن الأهالي والجيران تدخلوا وتمكنوا من إبعادهم .

وتبين قيام والد المجني عليهم وأحد أقاربه بالتوجه إلى منزل والد أرملة ابنه للتحدث معه بشأن عقد جلسة عرفية بمقابل شيك بمبلغ 50 ألف جنيه يدفعه الطرف المخطيء، وأثناء ذلك توجه عم الفتاتين وشقيقها وعدد من أقاربهم إلى منزل المجني عليهم مرة أخرى وتمكنوا من اقتحام المنزل بعد كسر الباب بأسلحة بيضاء وما إن وجدوهم قام أحدهم بإطلاق عيار ناري ما أدى لإصابة المجني عليه ثم قام آخرين بالتعدي بالضرب على بأسلحه بيضاء على شقيقيه، وألقت الشرطة القبض على المتهمين وتمت إحالتهما إلى النيابة التي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.