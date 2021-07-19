ضبط 2000 مخالفة دوائية بمستشفى خاص غير مرخص في الشرقية

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومفتشي الإدارة الصحية بفاقوس، حملة مشتركة، اليوم، للمرور علي المنشآت الطبية الخاصة والدوائية بفاقوس، تم خلالها مداهمة مستشفي خاص تعمل بدون ترخيص بالمخالفة للقانون.

جاءت الحملة تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتحت إشراف السيد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وفي إطار خطة وزارة الصحة ومديرية الشئون الصحية، بالمرور المكثف علي المنشآت الطبية غير الحكومية والمنشآت الدوائية، وإحكام الرقابة علي سوق الدواء، وضبط المخالف منها، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط وتحريز 2000 مخالفة دوائية، متمثلة في أدوية ومستلزمات بدون فواتير تم العثور عليها داخل مكان غير مرخص له بتداولها ويحمل إسم صيدلية، ومستلزمات منتهية الصلاحية وجدت بإحدى العيادات، وتنوعت المضبوطات ما بين «أجهزة وريدية، وخيوط جراحية، وأجهزة تحليل سكر، وأمبولات، وأشربة، وأقراص، وكبسولات».

كما تمكن مفتشي الحملة من ضبط كروت وكواشف معملية ممنوعة الإستخدام وغير مصرح بها، منها كروت خاصة بتحليل فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، وتم إثبات المخالفات المذكورة، وتشميع العيادة والصيدلية، وتحريز المكان بالكامل لحين العرض على النيابة العامة للفحص، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وتحرير المحاضر ضد المخالفات المضبوطة، ومنها إدارة منشأة طبية تعمل بدون ترخيص بمركز شرطة فاقوس.

وأكد «مسعود»، استمرار الحملات المكثفة بصحة الشرقية لمتابعة المنشآت الطبية والدوائية، ومختلف المنشآت الأخري بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، مؤكداً عدم التهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لفريق العمل المشارك في الحملة علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.