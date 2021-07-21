ضبط طن لحوم وكبده ودجاج غير صالحة للاستهلاك في الشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على محلات الجزارة وشوادر ومحلات بيع اللحوم وثلاجات الحفظ لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشدداً على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جهته أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري، في بيان صحفي، اليوم، أن المديرية بالإشتراك مع الرقابة التموينية وبالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية قامت بحملة تفتيشية بمركز بلبيس، أسفرت عن تحرير 4 محاضر مخالفة لثلاجة حفظ اللحوم والدجاج و 3 محلات جزارة وضبط 720 كجم لحوم و 122 كجم كبده 117 كجم دجاج بدون بيانات ومجهولة المصدر تم سحب عينات لتحديد صلاحيتها للإستهلاك الآدمي وضبط 40 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية، وتم تحرير المحاضر اللازمة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف مدير المديرية أن الإشتراك مع الجهات الرقابية المعنية و التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية يعظم من الدور الرقابي للطب البيطري على أماكن تداول اللحوم في المحافظة للتصدي لأي مخالف.