«الداخلية» تحصّل 477 ألف جنيه غرامة كمامة أول يوم العيد

أسفرت حملات أجهزة وزارة الداخلية، لمتابعة الالتزام بالتدابير الاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء لمواجهة تفشي فيروس كورونا، على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 9573 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وجرى التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ9542 منهم بقيمة 477,100 جنيه، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 31 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما جرى تحرير 844 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 222 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة «الشيشة» بإجمالي مضبوطات 1469 أرجيلة، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.