علقة ساخنة للصين شرعا في سرقة دراجة نارية بقنا.. فيديو

تحفظ أهالي مركز فقط، جنوب محافظة قنا، على لصين، اليوم، أثناء سرقتهما دراجة نارية، وانهالوا عليهم ضربا بعد ربطهما بالحبال، وجرى تسليمهما إلى مركز الشرطة.

تلقى اللواء، محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطاراً يفيد بتمكن أهالي مركز قفط، من ضبط شخصين احدهما يرتدي تيشرت وبنطال جينز والأخر يلبس جلبابا أبيض بلدي، خلال سرقتهما دراجة نارية بإحدى القرى، بعد مطاردة مع اللصين في شوارع نجع الحجيري بمركز فقط.

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وبحسب شاهد عيان، وثق فيديو لعمليات ضبط المتهمين، إن اللصان شرعا في سرقة موتوسيكل بنجع الحجيري، فشاهدهما أحد المواطنين وأبلغ عنهما وتمت مطاردتهما حتى ضبطا وتم توثيقهما بالحبال، وانهال عليهما الأهالي بالضرب المبرح، حتى اعترفوا بواقعة بالسرقة .

على الفور تم إبلاغ الشرطة، التي قدمت بقوة أمنية مستقلين سيارة شرطة من مقر مركز شرطة فقط جنوب المحافظة، وتم تحرير اللصين من الحبال وتسليمهما للشرطة التي أخذتهم إلى مقر المركز، ويجرى حاليا استجوابهما ومعرفة هويتهما.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق، واتخاذ باقي الإجراءات القانونية حيالهما، كما يتم حاليا أخذ أقوال المواطنين الذين ضبطوا اللصين.

كانت محافظة في مراكز فقط وقوص وأبوتشت شدوا الأسابيع الماضية، وقائع ضبط لصوص الدرجات النارية من قبل الأهال وإبراحهم ضربا وتسليمهم للشرطة.