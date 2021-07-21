لحظة تأدية ملك المغرب سنة النحر في عيد الأضحى «فيديو»

انتشر على نطاق واسع فيديو للعاهل المغربي الملك محمد السادس وهو ينحر أضحية عقب أدء صلاة عيد الأضحى المبارك، بالإقامة الملكية بمدينة فاس برفقة ولي العهد الأمير الحسن.

وفي ضوء الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، أدى الملك محمد السادس صلاة عيد الأضحى دون خطبة، مثل سائر أفراد الشعب المغربي، وعقب أداء الصلاة جرى نحر أضحيتين الأولى نحرها الملك محمد السادس، والثانية نحرها إمام المسجد.

ويوافق اليوم الأربعاء أول أيام عيد الأضحى المبارك في المغرب، ويعود اختلاف موعد عيد الأضحى في المغرب عن باقي الدول الإسلامية والعربية إلى أسباب فلكية.