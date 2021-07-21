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حملات مكثفة من «اللجنة الخماسية» بالدقهلية: إعدام منتجات غذائية غير صالحة

كتب:

صالح رمضان
02:55 م | الأربعاء 21 يوليو 2021
حملة على المحال التجارية في المنصورة

حملة على المحال التجارية في المنصورة

شنت لجنة التفتيش الخماسية بحى غرب المنصورة بمحافظة الدقهلية حملة على المولات والمحال التجارية في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، تمكنت خلالها من إعدام 58 كيلو من المنتجات غذائية المتنوعة ومنتجات الألبان وذلك لعدم وجود بيانات ولا تاريخ صلاحية، في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير احتياجات المواطنين بالكميات الكافية والاسعار المناسبة.

تشكيل اللجنة الخماسية لمراقبة الأسواق

ونفذت رئاسة حي غرب المنصورة برئاسة المحاسب محمد عبد الباقي رئيس الحي اليوم الأربعاء حملة مكبرة بالاشتراك مع مديرية الصحة، والتموين، والطب البيطري، استهدفت المولات والمحال التجارية بمنطقة الجلاء وشارع أحمد ماهر، للتأكد والاطمئنان من مدى جودة المنتجات المعروضة، حرصا على صحة وسلامة المواطنين. 

 قاد الحملة كريمة صديق عبد الغفار نائب رئيس حي غرب المنصورة، والفريق المعاون لها والمشكل من الدكتورة انجى سامى مدير التنمية الاقتصادية، ويسرى كسبة مسئول البيئة، وخالد فتحي مسئول التنمية الاقتصادية، ومن الطب البيطري الدكتور أحمد حمودة ، ومن الصحة احمد يحيى.

 وتمكنت الحملة من إعدام 58 كيلو من المنتجات غذائية المتنوعة ومنتجات الألبان وذلك لعدم وجود بيانات ولا تاريخ إنتاج ولا تاريخ صلاحية.

عبد الباقي: حملات تفتيش اللجان الخماسية يومية 

ومن جانبه أكد المحاسب محمد عبد الباقى رئيس حى غرب المنصورة، على متابعته اليومية نتائج حملات اللجان الخماسية وحملات التفتيش التي يتم بموجبها تحرير المخالفات والتحفظ على المضبوطات، مشددا على تكثيف الحملات الرقابية التفتيشية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، للحد من جشع التجار ومراقبة الأسعار، والاطمئنان على مدى جودة المنتجات المعروضة، حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية والتصدي لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين، والتأكد من مدى الامتثال للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

 

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