سلالة دلتا تسيطر على إصابات كورونا في فرنسا وتحبس نصف سكان أستراليا

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، اليوم الأربعاء، أن 96% من الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، أمس الثلاثاء من غير المطعمين.

وأكّد رئيس الوزراء الفرنسي إن سلالة «دلتا» المتحورة من فيروس كورونا المستجد هي المسيطرة في البلاد، بحسب «فرانس برس».

من جهته، قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إنَّ هدف منظمته الرئيسي في مجال مكافحة فيروس كورونا، هو تطعيم 70٪ من السكان في كل دولة بحلول سبتمبر 2022، وفق ما ذكرت شبكة «ايه بي سي».

وأضاف تيدروس أدهانوم جيبريسوس: «لا يوجد لقاح ضد فيروس نقص المناعة البشرية، ومرض ألزهايمر، وكذلك ضد قائمة طويلة جدا من الأمراض، ولكن بالنسبة لمرض كوفيد، تبدو كل الأمور بشكل مختلف. يمكن أن يصبح هذا الوباء تحت سيطرتنا».

وشدد على أنَّه تتوفر كل الأمور الضرورية، لإنقاذ حياة البشر، حيث قال: «هدفنا هو تطعيم 70٪ من سكان كل دولة بحلول سبتمبر من العام المقبل، وهدفنا هو تحقيق التعافي العالمي، نحن نستطيع وضع نقطة النهاية لهذا الوباء. ولتحقيق هدف تطعيم 70٪ من السكان بحلول سبتمبر، سنحتاج إلى 11 مليار جرعة من اللقاحات»، مشيرًا إلى أنَّ من أجل تحقيق ذلك، يجب تنفيذ تدابير عاجلة، لكن تجري حاليا أزمة غير مسبوقة، وهي تتطلب اجراءات غير مسبوقة.

وفي أستراليا تصاعد الغضب مع وضع 13 مليون شخص- حوالي نصف عدد السكان- تحت إغلاق جديد بهدف مواجهة انتشار سلالة دلتا ن فيروس كورونا المستجد، حيث انضمت ولاية ثالثة هي «ساوث أستراليا» أمس الثلاثاء ، إلى ولاية فيكتوريا وأجزاء من ولاية «نيو ساوث ويلز» في فرض الإغلاق.تبلغ نسبة الأشخاص الذين جرى تحصينهم ضد فيروس كورونا أقل من 14 % وهي أسوا نسبة في دول منظمة التعاون الاقتصادي.

وتعتبر أكبر مدينتين في أستراليا، سيدني وميلبورن، من بين الأماكن التي تواجه الغموض حول موعد رفع إجراءات الإغلاق، وقد أعرب الكثيرون عن إحباطهم من العودة إلى الإغلاق المشدد بعد مرور 18 شهراً على بدء انتشار الوباء، بحسب «بي بي سي».