وفاء عامر لـ«الوطن»: تقدمت ببلاغ ضد مروجة شائعة دهسي لسيدة بسيارتي

كشفت الفنانة وفاء عامر، عن أسباب تقدمها ببلاغ رسمي إلى النائب العام، عن طريق محاميها شعبان سعيد، ضد سيدة تُدعي «س.ف» اتهمت الفنانة بدهس سيدة بسيارتها، قبل أيام. وقالت «وفاء» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنها فوجئت بهذه السيدة تنسج قصة الحادث من وحي خيالها، وتردد أنها تعمل بمجال الصحافة والإعلام، مضيفة أنها تواصلت معها وسألتها بشكل واضح «إنتي متأكدة من كلامك؟» لتفاجئ برد الأخيرة عليها بطريقة غير جيدة، ما دفعها لإغلاق الهاتف.

محاولات وفاء عامر للتواصل مع نقيب الصحفيين

وأوضحت وفاء عامر، أنها حاولت التواصل مع ضياء رشوان نقيب الصحفيين، مرات عدة، إلا أن هاتفه كان مغلقاً طوال الوقت، متابعة: «مفيش حاجة مش موثقة في بلدنا، خاصة أن كاميرات المراقبة موجودة في كل مكان، ومن ثم فلدي ما يكفيني لتأكيد إني معملتش أي حاجة من الكلام بتاعها».

وكان المحامي شعبان سعيد، وكيل الفنانة وفاء عامر، نفى اتهام موكلته من قِبل السيدة بتسببها في دهس سيدة بسيارتها، قبل أيام، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

محامي وفاء عامر يكشف تفاصيل الواقعة

ونشرت وفاء عامر، مقطعاً مصوراً لمحاميها شعبان سعيد، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، حيث أكد أن هذا الحادث من وحي خيال مروجته التي تزعم عملها بمجال الإعلام، وذلك بما يخالف الحقيقة بعد تواصله مع عدد من العاملين في المجال الإعلامي، إذ شدد علي أنها قد تكون مدسوسة أو مأجورة من جانب أعداء موكلته.