متحدث البترول: إنشاء 400 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي

قال حمدي عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول، إنّ الوزارة تعمل في الوقت الحالي على إنشاء 400 محطة غاز طبيعي للسيارات، بجانب المحطات الموجودة، لافتا إلى وجود تنسيق بين جميع الجهات والوزارات المختلفة.

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الآن»، المذاع على شاشة قناة EXTRA NEWS، اليوم الأربعاء، أن مبادرة إحلال السيارات بالغاز الطبيعي هي مبادرة رئاسية تضافرت بها كافة جهود الدولة والأجهزة المعنية لتنفيذ المبادرة على خير وجه، ومن أجل تشجيع المواطنين على استخدام الغاز كوقود بديل لابد من توفير عدد كبير من محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي.

وأوضح أنه يجري حاليا التوسع في إنشاء محطات جديدة للغاز، ونستهدف الانتهاء من إنشاء 1000 محطة، لتكون متوافرة لكل المواطنين في محافظات مصر.

ولفت المتحدث باسم وزارة البترول، إلى أن هدف الوزارة نشر محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي في الأماكن كثيفة الاستخدام، على كافة المحاور، كما طرحت الوزارة تطبيقا إلكترونيا يتيح أماكن تواجد هذه المحطات، وأقرب طريق للوصول لها، للتسهيل على المواطنين.

وأشار إلى أنه جرى تدشين أول محطة متنقلة منذ شهر، ويجري استخدامها حاليا على الطرق، وهي عبارة عن سيارة مجهزة، تقوم بنفس عمل المحطات الثابتة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي، وسيزيد عدد المحطات المتنقلة تباعا.