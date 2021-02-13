إخلاء سبيل مهندس في واقعة تسريب غاز من محطة بنزنين بالإسماعيلية

أمرت نيابة مركز الإسماعيلية، صباح اليوم السبت، بإخلاء سبيل المهندس المشرف على تنفيذ إنشاء محطة غاز لخدمة السيارات على طريق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي.

واستمعت النيابة لأقوال صاحب محطة لخدمات السيارات تابعة لشركة مصر للبترول بالكيلو 4 بطريق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي، ومشرف مشروع بشركة «غاز تك».

وكشفت التحقيقات عن أن وكيل شركة مصر للبترول وافق على إدخال خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعي بقطعة أرض فضاء على أطراف المحطة بطريق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي، بناء على ترشيح شركة «غاز تك» للموقع، وجرى توقيع محضر استلام للموقع بين الشركة وشركة مصر للبترول وشركة غاز مصر كشركة منفذة، على أن يتم تسليم الموقع بتاريخ 4 فبراير الجاري.

وقالت مصادر، إنه أثناء قيام شركة الغاز بالأعمال مساء الأربعاء الماضي تعرض خط المياه الرئيسي لكسر كبير تسبب في دخول المياه عبر الهوايات الخاصة بالصهاريج، ما تسبب في كارثة خروج المواد البترولية للطريق الصحراوي، فيما حملت شركة مصر للبترول شركة «غاز تك» مسؤولية الواقعة ومسؤوليتها عن كافة التصاريح والأعمال والتأمين.

وكانت قوات الحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسماعيلية، أنهت مساء أول أمس الخميس أعمال الصيانة ورفع المياه المختلطة بالمواد البترولية من طريق مصر «الإسماعيلية - الصحراوي».

وعلى مدار أكثر من 12 ساعة، استمر العاملون مع ضباط إدارة الحماية المدنية في أعمال رفع المياه وتأمين المحطة وطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي لضمان سير الحركة المرورية، إثر تعرض ماسورة مياه رئيسية داخل محطة «الشروق» بالكيلو 4 بطريق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي للكسر تسببت في دخول المياه لخزانات الوقود وخروجها إلى الطريق الصحراوي.

وانتقل اللواء محمود عاشور مساعد مدير أمن الإسماعيلية، والعميد محمود عزازي مأمور مركز الإسماعيلية لمكان الواقعة لمتابعة أعمال التأمين، ودفعت إدارة مرور الاسماعيلية بأفراد الإدارة لعمل كردون أمني حول محطة خدمة السيارات وتحويل الحركة المرورية إلى حارة واحدة وفصل مكان تواجد المواد البترولية عن مكان حركة السيارات.