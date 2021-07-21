إصابة سيدة وعامل في حريق منزل بسوهاج

أصيبت ربة منزل وعامل بحروق متفرقة، إثر اندلاع حريق بمنزل بنجع الوصلية قرية الطوايل بسوهاج، تم نقل المصابين لمستشفى ساقلتة المركزي، أخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائي.

تلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة، بلاغًا بوجود مصابين في حريق بمنزل داخل قرية الطوايل مركز ساقلتة، وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وقوات الحماية المدنية وتم الدفع بسيارة إسعاف، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده.

وتبين من المعاينة والفحص، نشوب حريق بمنزل بسبب ماس كهربائي، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده بمعرفة قوات الحماية المدنية، نتج عن الواقعة إصابة كل من فوزية عبدالفتاح ذكي، 45 سنة ربة منزل بحروق نارية من الدرجة الثانية بنسبة 14%، أحمد محمود محمد، 20 سنة، عامل، بحروق نارية من الدرجة الأولى 5%، وتم نقلهما لمستشفى ساقلتة المركزي.

وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائي، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة.