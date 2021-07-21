في ثاني أيام العيد.. إزالات فورية للتعديات على أراض زراعية بقنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، صباح اليوم، حملة لتنفيذ الإزالات الواقعة على الأراضي الزراعية، بالتعاون مع الوحدة المحلية لقرية المراشدة، والإدارة الزراعية بمركز الوقف، والوحدات الزراعية بقريتيّ «السنابسة والمراشدة».

وقال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن المحافظة تتخذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين والخارجين عن القانون والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، دون تهاون أو تقاعس، مؤكدا أن التعديات على الأراضي الزراعية خط أحمر لما تمثله من مصدر للأمن الغذائي، محذرًا كل من تسول له نفسه التعدي على الرقعة الزراعية بردعه بكل حزم، وإزالة المخالفة على الفور.

وأضاف «الداودي» أن المحافظة تمنع التعدي على الرقعة الزراعية بأي صورة سواء بإقامة مبان أو اتخاذ أي إجراءات في تقسيمها أو إقامة قمائن طوب أو تبويرها وتركها بدون زراعة وفقا للقانون، مشددا على استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكل مراكز وقرى المحافظة، خاصة خلال أيام الأعياد والإجازات الرسمية، في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة المصرية بمواجهة جميع أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتعامل بحسم معها.

ومن جانبه، أكد «إبراهيم خلاوي» رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، الإزالة الفورية لقطعتين أرض زراعية؛ إحداهما بناحية السنابسة وهي عبارة عن حفر وعمل قواعد خرسانية على مساحة واحد قيراط، والأخرى بناحية المراشدة وهي عبارة عن بناء سور من أربع جهات بالطوب الأبيض وممونة بالأسمنت على مساحة قيراط، وثمانية أسهم.

جدير بالذكر أن اللجنة تكونت من مدير الإدارة الزراعية بالوقف، ورئيس قسم حماية الأراضي الزراعية بالإدارة الزراعية، ومشرف حوض ساحل السنابسة، وفني التنظيم بالإدارة الهندسية، ورئيس قرية المراشدة، ومشرف حوض خارج الزمام بالمراشدة، ورئيس الوحدة الزراعية بالسنابسة، وتتولى اللجنة المرور على كل المواقع والأراضي بنطاق الوحدة المحلية، ومتابعة ما يتم عليها من أعمال، ورصد أي مخالفات قد تتم سواء بالتعدي على الرقعة الزراعية أو إقامة المباني المخالفة للقانون أو بدون تراخيص، والتعديات على أملاك الدولة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين وكل من تسول له نفسه بالتعدي.