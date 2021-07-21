تشييع جثمان والد محمد شبانة في المنصورة غدا

أعلن محمد يحيى يوسف، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أنه سيتم دفن جثمان شبانة عبدالعزيز بدوي، والد الكاتب الصحفي محمد شبانة، عضو مجلس الشيوخ، سكرتير عام نقابة الصحفيين، غدًا الخميس بالمنصورة، وأنه سيتم التحرك من أمام مستشفى الشرطة بالعجوزة في الثامنة صباحًا.

وقال «يوسف» في تغريدة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: خالص العزاء لأخويا الكبير محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، عضو مجلس الشيوخ، في وفاة المغفور له بإذن الله والده، والتحرك من أمام مستشفى الشرطة بالعجوزة في الثامنة صباح الخميس، ثم التوجه لدفن الجثمان في المنصورة.

وفي وقت سابق، كتب النائب محمد شبانة، عضو مجلس الشيوخ، سكرتير عام نقابة الصحفيين، رثاء لوالده شبانة عبد العزيز بدوي، الذي وفاته المنية، اليوم الأربعاء، بعد صراع مع المرض، داعيا الله أن يسكنه فسيح جناته.

وفاة والد محمد شبانة

وكتب «شبانة» في تدوينة له عبر صفحته على «فيس بوك»: «بسم الله الرحمن الرحيم « وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (155) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (156) أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ (157)» سورة البقرة.. صدق الله العظيم».

وقال في رثائه لوالده: «إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك ياوالدي الحبيب الغالي لمحزونون، توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الحبيب والغالي شبانة عبدالعزيز بدوي، ولا نقول إلا ما يُرضي الله».

وتوجه بالدعاء لوالده قائلا: اللهم اجعله من الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها، اللهم شفِع فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واسقه من يديه الشريفة شربة لا يظمأ بعدها أبداً، اللهم ارحم روحاً صعدت إليك ولم يعد بيننا و بينها إلا الدعاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أسألكم الدعاء لوالدي بالرحمة والمغفرة، ربنا يرحمك يا أبويا.. ويغفر لك.. ويتوب عليك.. ويسكنك فسيح جناته.. ويجعلك من اهل الجنة .. اللهم آمين.

كما تقدم عدد من زملاء الكاتب الصحفي محمد شبانة بالعزاء ومنهم خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين، قائلا: «خالص العزاء للصديق العزيز محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين وعضو مجلس الشيوخ، لوفاة المغفور له بإذن الله والده، تغمد الله الفقيد برحمته وألهم الأسرة الصبر والسلوان».