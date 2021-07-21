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السودان يعلن تحرير 12 فتاة من ضحايا الاتجار بالبشر «رعايا دولة مجاورة»

الضحايا كن في الطريق إلى إحدى الدول العربية عبر مطار الخرطوم

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خالد عبد الرسول ووكالات
08:37 م | الأربعاء 21 يوليو 2021
الإتجار بالبشر جريمة تمثل انتهاكا لحقوق الإنسان

الإتجار بالبشر جريمة تمثل انتهاكا لحقوق الإنسان

حررت الشرطة السودانية، 12 فتاة من ضحايا الاتجار بالبشر، كن في طريقهن لإحدى الدول العربية، قادمات من دولة مجاورة. 

وذكرت رئاسة الشرطة السودانية، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن فريقا ميدانيا متخصصا من الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية، تمكن في واحدة من العمليات النوعية، من تحرير 12 فتاة من ضحايا الاتجار بالبشر من رعايا إحدى الدول المجاورة، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشار البيان إلى أن أعمار الضحايا تتراوح بين 14 إلى 20 عاما، وذلك بأحد الأحياء بمدينة القضارف (شرق السودان).

وأضاف البيان أن الشرطة تمكنت أيضا من ضبط 3 من المتهمين الضالعين في هذا النشاط الإجرامي، لافتا إلى أن العملية بدأت حينما توفرت معلومات تفيد بوجود ضحايا اتجار بالبشر جرى حبسهم بمنزل بأحد أحياء مدينة القضارف، يستخدم لإخفاء ضحايا الإتجار بالبشر توطئة لتسفيرهم إلى الخرطوم، ومنها إلى إحدى الدول العربية عبر مطار الخرطوم.

وأوضح البيان أن الشرطة اتخذت الإجراءات القانونية، وجار إبعاد الضحايا إلى دولتهم، وإخضاع المتهمين للتحريات لمعرفة ملابسات وأبعاد الجريمة.

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