بدء مؤتمر "التضامن" للإعلان عن افتتاح دار استضافة ضحايا الاتجار بالبشر

بدأ، منذ قليل، المؤتمر الصحفي لوزارة التضامن الاجتماعي للإعلان عن افتتاح دار استضافة ضحايا الاتجار بالبشر، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، والدكتور سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، والسفير سيفن أولينج سفير مملكة الدنمارك، ولوران بوك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر.

وكانت محافظة القليوبية، قد احتضنت أول مشروع من نوعه لتحويل دار الملاحظة والرعاية اللاحقة بقرية نامول بمركز طوخ، التابع لجمعية الهلال الأحمر بالمحافظة، لأول دار لرعاية ضحايا الاتجار بالبشر، من خلال بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن والمجلس القومي للطفولة والأمومة وجمعية الهلال الأحمر المصري "فرع القليوبية"، لإنشاء دار إيواء للفتيات والنساء ضحايا الاتجار بالبشر.

وسيتم من خلال هذه الدور دعم الضحايا بجميع الخدمات الصحية والنفسية والتعليمية والاجتماعية اللازمة، وإعادة التأهيل لتسهيل إعادة إدماجهن في مجتمعاتهم المحلية، والتأكد من مساهمتهن الفعالة في المجتمع ككل.

الدار تهدف إلى حماية النساء من جميع أشكال العنف

وأكدت "القباج"، أن دار نامول لاستضافة ضحايا الاتجار في البشر الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية، حيث تم تجهيزها بالتعاون مع الشركاء المختلفين، مشيرة إلى أن الدار تهدف لحماية النساء من جميع أشكال العنف بالتعاون مع وزارات الصحة والخارجية والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، في إطار شراكة حقيقية تميز الجهود الحكومية والمجتمع المدني.

إصدار بطاقات لمواطنين متطوعين للمشاركة في الرقابة على دور الرعاية

وقالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه سيتم إصدار بطاقات لمواطنين متطوعين للمشاركة في الرقابة على دور الرعاية، قريبا، لافتا إلى أن عدد مؤسسات كبار بلا مأوى في مصر يبلغ 19 مؤسسة على مستوى الجمهورية، من بينها مؤسسات لسيدات بلا مأوى، ومؤسسات لرجال بلا مأوى ومؤسسات تضم سيدات ورجال بلا مأوى ومسنين في ذات الوقت.