الخطوات والمستندات المطلوبة لكفالة طفل

قالت اللواء دكتور هبة أبو العمايم مستشار وزارة التضامن للرقابة والتفتيش، إنه جرى استحداث نماذج عقد رعاية للطفل اليتيم من الأم البديلة، مستطردة أنه بعد سن الثلاثين تستطيع الفتاة التقدم لكفالة طفل.

وتستعرض «الوطن» استمرارا للخدمات التي تقدمها إجراءات كفالة طفل في المنزل، وفقًا لوزارة التضامن الاجتماعي، على النحو التالي:

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، واختيار خانة طلب كفالة من هنـــــــــا.

ملء بيانات الأم البديلة التي تشمل الاسم الأول والثاني والثالث واللقب.

تحديد الحالة الإجتماعية.

تحديد الديانة.

تحديد المرحلة التعليمية

تحديد المهنة إن وجدت.

كتابة رقم الهاتف المحمول.

كتابة البريد الإلكتروني.

إضافة الجنسية الأخرى للأم إن وجدت.

تحديد بيانات السكن داخل مصر.

تحديد بيانات الطفل الخاصة باسمه وعمره.

ويجري تسجيل الطلبات الواردة في سجل خاص، وتقوم الوزارة بإرساله إلي المديرية المختصة الكائن بها محل إقامة الأسرة الراغبة في الكفالة والجمعية أوالمؤسسة الأهلية المختصة، وتقوم أخصائية الأسرة والطفولة بالإدارة الاجتماعية، بعمل بحث ميداني للتأكد من استيفاء الأسرة للشروط.

وبعدها يجري إعداد مذكرة مرفق بها المستندات المطلوبة وتقرير عن حالتها الإجتماعية للعرض على اللجنة المحلية للرعاية البديلة، وبعد موافقة اللجنة على تسليم الأسرة للطفل تتسلمه إما من مراكز الأمومة والطفولة التابعة لوزارة الصحة والسكان.

ويجري تحرير عقد رعاية بين الأسرة البديلة الكافلة وإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي بتوقيع عدد 2 ضامن.

المستندات والنماذج المطلوبة لكفالة طفل في المنزل

وتتمثل المستندات المطلوبة للحصول على الخدمة في:

صورة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.

صورة عقد الزوج (في حال أسرة مكونة من زوج وزوجة).

صورة قسيمة الطلاق (في حال التقدم من سيدة مطلقة).

شهادة وفاة الزوج (في حال التقدم من قبل سيدة أرملة).

صحيفة الحالة الجنائية للزوج والزوجة.

صورة المؤهل الدراسي.

شهادة صحية حديثة تثبت خلو مقدمي الطلب من فيروسي C وB.

كافة المستندات المطلوبة للتأكد من صحة البيانات الواردة بالطلب مثل شهادات ميلاد الأبناء المميكنة إن وجد، مفردات المرتب أو المعاش ومصادر الدخل الأخرى، بيان بالمسكن، صورة بطاقة الرقم القومي للضامنين.