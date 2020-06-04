"تضامن النواب" توافق على موازنة وزارة التضامن بـ 19.5 مليار جنيه

وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، خلال اجتماعها اليوم على مشروع موازنة وزارة التضامن الاجتماعي "قطاع الشؤون الاجتماعية" خلال العام المالي الجديد 2020/2021 والتي بلغ جملتها 19 مليار جنيه و593 مليونا مقابل 19 مليار و371 مليون جنيه العام الجاري، وذلك بحضور وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباح والدكتور محمد درويش مستشار الوزيرة.

وقدرت مخصصات الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" بنحو 109 ملايين و844 ألف جنيه العام الجديد مقابل 112 مليونا و939 ألف العام الجاري 2020/2019، فيما بلغت مخصصات الباب الثاني "شراء السلع والخدمات" بنحو 36 مليونا و20 ألف العام الجديد 2020/2021 مقابل 28 مليون و20 ألف العام الجاري.

وبلغت مخصصات الباب الرابع "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" بنحو 18 مليارا و951 مليونا و977 ألفا العام الجديد 2020/2021 مقابل 18 مليارا و986 مليونا و828 ألف جنيه العام الجاري.

وشهدت مخصصات الباب السادس حيث شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات"، العام الجديد 2020/2021 انخفاض عن العام الجاري حيث قدرت المخصصات العام الجديد بنحو 57 مليونا و500 ألف جنيه مقابل 83 مليونا و500 مليون جنيه.