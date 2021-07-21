الأميرة نوف بنت خالد بن عبد الله آل سعود.. حفيدة مؤسس الدولة السعودية الثالثة

نعى الديوان الملكي السعودي، اليوم الأربعاء، الأميرة نوف بنت خالد بن عبد الله آل سعود، معلنا في بيان له، أن الأميرة نوف بنت خالد بن عبد الله آل سعود سيُصلى عليها اليوم الأربعاء، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.

وأرسل عدد من القادة والملوك والأمراء العرب برقيات تعزية إلى العاهل السعودي الملك سلمان في وفاة الأميرة نوف بنت خالد بن عبد الله آل سعود، وكان من بينهم أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

من هي الأميرة نوف بنت خالد بن عبد الله آل سعود؟

وبالرغم من أن الأميرة الراحلة لم تشغل مناصب رسمية في حياتها، إلا أنها تمتعت بمكانة بارزة في الأسرة المالكة السعودية بسبب نسبها من والديها وزوجها وأبنائها، ويعدون جميعهم من الأسماء المعروفة التي شغلت مناصب رسمية رفيعة.

والأميرة الراحلة نوف بنت خالد بن عبد الله آل سعود من الحفيدات البارزات للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، مؤسس الدولة السعودية الثالثة قبل أكثر من 80 عاما. وهي حفيدة الملك المؤسس من ابنته الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز، الأخت الشقيقة لملك السعودية الراحل فهد والملك الحالي سلمان، بجانب وزير الداخلية الأشهر في تاريخ المملكة، نايف بن عبدالعزيز، ووزير الدفاع الراحل سلطان، والأميرين تركي وعبدالرحمن.

أما والد الأميرة نوف بنت خالد بن عبد الله آل سعود، فهو الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن، وهو لا يقل مكانة وشهرة عن والدتها، فهو ابن أخ الملك عبد العزيز، وظل حتى وفاته مطلع العام الجاري، من أبرز رجال الأعمال في المملكة، وهو مؤسس مجموعة شبكات أوربت الإعلامية المعروفة، ويعد من أعرق ملاك الخيول الأصيلة في العالم.

والأميرة نوف بنت خالد بن عبد الله آل سعود، أرملة الأمير فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وهو أكبر أبناء الملك الحالي سلمان بن عبدالعزيز، وتوفى «فهد» مبكرًا في عام 2001 عن عمر ناهز 46 عامًا.

وبجانب مكانة جدها المؤسس وزوجها الراحل، فإن ابن الأميرة نوف بنت خالد بن عبد الله آل سعود، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، يشغل منصب نائب أمير المنطقة الشرقية، كواحد من الأمراء من جيل الشباب الذين ظهروا في السنوات القليلة الماضية في مناصب حكومية رفيعة.