وفاة الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود

نعى الديوان الملكي السعودي، اليوم الأربعاء، الأمير خالد بن عبدالله بن عبد الرحمن آل سعود.

وذكر الديوان الملكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية واس: انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالله بن عبد الرحمن آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الخميس. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

والأمير خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود (1937)، أمير سعودي، ابن أخ الملك عبدالعزيز وزوج ابنته الجوهرة، بحسب ما ذكرت روسيا اليوم.