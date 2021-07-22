الملك عبدالله يبحث انضمام الأردن لبرنامج الدخول العالمي

خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، في واشنطن بوزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس، حيث بحث اللقاء، الذي حضره سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، علاقة الشراكة الأردنية الأمريكية، بالاضافة إلى انضمام الأردن إلى ما يعرف بـ برنامج الدخول العالمي.

الأردن يبحث الانضمام لـ برنامج الدخول العالمي

وتم بحث انضمام الأردن إلى برنامج الدخول العالمي من أجل تسريع إجراءات دخول المسافرين الأردنيين إلى المطارات في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث اتفق البلدان على توقيع الإعلان المشترك والذي يعد الخطوة الأولى للانضمام إلى هذا البرنامج خلال الفترة المقبلة.

وبحسب وكالة الأنباء الأدرنية، فقد تم بحث مبادرة «اجتماعات العقبة»، التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني لتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لمحاربة الإرهاب والتطرف.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومدير مكتب جلالة الملك، وسفيرة المملكة في واشنطن.

برنامج الدخول العالمي، هو برنامج إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية الذي يسمح بتعجيل إصدار التصريح للمسافرين الذين تم قبولهم مسبقاً والذين يعدّون غير خطيرين. ويمكن للأعضاء في برنامج الدخول العالمي، تجنب الإجراءات الورقية، وتقليص وقت الانتظار عند دخول الولايات المتحدة، والتمتع بإمكانية الاستفادة من مزايا الدخول السريعة.

ولا يحتاج الراغب في الاشتراك في برنامج الدخول العالمي، سوى زيارة الموقع الإلكتروني لإدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية لإنشاء حساب برنامج المسافر الموثوق به وإكمال طلب الاشتراك. وبمجرد الموافقة على اشتراكك في برنامج الدخول العالمي، سوف تكون عضويتك سارية لمدة خمسة أعوام.

غير أن برنامج الدخول العالمي متاح فقط لمواطني قطر والأرجنتين وكولومبيا وألمانيا والهند والمكسيك وبنما وسنغافورة وكوريا الجنوبية وسويسرا وتايوان والمملكة المتحدة، ولا يتوفر الدخول العالمي إلا في مطارات رئيسية مختارة في الولايات المتحدة.

ويسعى الملك عبدالله الثاني، ملك الأردن، لأن تكون بلاده ضمن الدول التي يتمتع مواطنيها ببرنامج الدخول العالمي.