عاجل.. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي فوق سماء حمص

أعلنت وكالة الأنباء الرسمية السورية «سانا»، أن الدفاعات الجوية السورية، تصدت لعدوان من قوات الاحتلال إسرائيلي على سماء مدينة حمص.

وذكر مصدر أمني رفيع المستوى لـ «سبوتنيك»، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت منذ قليل، لصواريخ إسرائيلية أطلقت من فوق الأراضي اللبنانية، وحاولت استهداف بعض المواقع العسكرية بمحيط مدينة حمص، مضيفًا: «الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ الإسرائيلية قبل وصولها إلى هدفها، ويتم حاليًا التدقيق في الأضرار الناجمة عن هذا العدوان».

فيما أكد مراسل «سبوتنيك» في المنطقة الوسطى، بأن أصوات الانفجارات التي سمعت في ريف حماة الغربي، ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية السورية للعدوان الإسرائيلي، نافيا تسجيل أي عدوان على محافظة حماة.

ونشرت قناة «الإخبارية السورية» مقاطع فيديو، لتصدي الدفاعات الجوية السورية للعدوان الإسرائيلي على حمص.