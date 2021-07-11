عاجل.. مسؤول أمريكي: قواتنا في شرق سوريا تعرضت لهجوم غير مباشر

أعلن مسؤول عسكري أمريكي، أن قوات بلاده المتواجدة في شرقي سوريا، تعرضت لهجوم غير مباشر بالأسلحة النارية، مضيفا أنه لا توجد تقارير عن إصابات أو خسائر في الهجوم، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وتعرضت قاعدة «حقل الكونيكو للغاز الطبيعي» في ريف دير الزور الشرقي شرقي سوريا، مساء أمس السبت، لهجوم مجهول المصدر بقذائف الهاون. ويتخذ الجيش الأمريكي، «حقل كونيكو» قاعدة له.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، نقلت عن مصادر محلية، قولها، إن انفجاراً دوى داخل قاعدة عسكرية للقوات الأمريكية، في معمل كونيكو للغاز بالريف الشرقي.

وأشارت المصادر المحلية، إلى أنه لوحظت تحركات غير اعتيادية للقوات الأمريكية، في المنطقة بعد دوي الانفجار.