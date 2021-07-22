«الأرصاد الجوية»: انخفاض في درجات الحرارة.. وننصح بالابتعاد عن الشمس

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة بدأ المواطنين في الشعور به، وهو ما سيستمر طيله الأيام المقبلة.

وأضافت «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «هذا الصباح»، والذي تقدمه الإعلامية خلود زهران، والمذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة في القاهرة لـ36 درجة مئوية، فيما ستكون درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة ما بين 34 و35 درجة مئوية، «تحت أشعة الشمس معدل ارتفاع نسب الرطوبة بتكون أعلى من درجتين لـ3 درجات، يعني هتوصل لـ38 درجة».

وأوضحت أنه ومع بداية الأسبوع المقبل، فستنخفض درجات الحرارة لتصل إلى 34 درجة مئوية، لافتة إلى أن انخفاض درجات الحرارة يكون أثناء ساعات النهار والليل، ولكن مازال الطقس حارا خلال فترات الظهيرة، خاصة ما بين فترة أذان الظهر وحتى أذان العصر، لأنه وفي تلك الفترة تسجل درجات الحرارة أعلى قيم لها، وتكون الشمس عمودية، لذا ينصح بتجنب التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة خلال تلك الفترة.

وأكدت أن حالة الطقس المستقرة تسمح للمواطنين بالتنزهه والذهاب إلى الشواطئ، ولكن تحذر الهيئة من فترات الظهيرة تجنبا للإصابة بضربات الشمس، «أما فيما عدا ذلك فالطقس مستقر تماما، والشبورة المائية بتكون خفيفة جدا في ساعات الصباح الباكر، وفيه نشاط رياح على بعض الفترات من اليوم، وده بيلطف الإحساس بدرجات الحرارة، وبيقلل الإحساس بنسبة الرطوبة خلال ساعات الليل وفي الصباح الباكر».