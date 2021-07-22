وزير الإسكان: 45 مشروع مياه وصرف بالحضر والريف لخدمة أهالي المنيا

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنَّه تم وجارٍ تنفيذ 9 مشروعات لمياه الشرب بمحافظة المنيا، من أجل تحسين الخدمة وزيادة الضغوط لخدمة سكان المحافظة، ويجرى الإعداد لتنفيذ عدد آخر من مشروعات مياه الشرب، كما تم الانتهاء من تنفيذ 5 محطات لمعالجة الصرف الصحي، وتم وجارٍ تنفيذ 31 مشروعاً لصرف صحي الحضر والمناطق الريفية، بخلاف العديد من المشروعات الجارى تنفيذها لتوصيل خدمات الصرف الصحي للمناطق الريفية بالمنيا، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري.

وقال الجزار، إنَّه تمّ التسليم الابتدائي لمحطة مياه ابوقرقاص، بطاقة 102 ألف م3/يوم، بتكلفة 885 مليون جنيه، وجارٍ تنفيذ شبكاتها، وجارٍ إجراء تجارب التشغيل لمحطة مياه الفرجاني – بنى مزار، وجارٍ التجهيز لإجراء تجارب التشغيل لمحطة مياه آبا البلد – مغاغة، وجارٍ تنفيذ مشروع توسعات محطة مياه سمالوط، وتوسعات محطة مياه مطاي، ومحطة مياه نزلة البدرمان – ديرمواس، ومحطة مياه نزلة أسمنت – ابوقرقاص، ومحطة مياه بنى واللمس – مغاغة، ومحطة مياه دير البرشا – ملوي.

وأوضح اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أنَّه تمّ الانتهاء من 5 محطات لمعالجة الصرف الصحى، وهي: محطة توسعات صرف صحى العدوة، ومحطة صرف صحى البرجاية، ومحطة صرف صحي المنيا والغابة الشجرية، ومحطة صرف صحي نزلة البدرمان، ومحطة صرف صحي دير العذراء، كما يتمّ تنفيذ مشروع استكمال شبكات صرف مطاي، ومشروع استكمال مستجدات شبكات صرف ملوي، ومشروع مستجدات شبكات صرف صحي سمالوط.

وأضاف رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أنَّه جارٍ التسليم الابتدائي لعدد من مشروعات الصرف الصحي بالمناطق الريفية، وهي: صرف صحي صفانية، وصرف صحي صفط الشرقية، وصرف صحي نزلة البدرمان، وصرف صحي البدرمان، وصرف صحي دير العذراء، وصرف صحي أولاد جويد، وصرف صحي نزلة دهروط، وصرف صحي دهروط، وصرف صحي إبشاق الغزال، وصرف صحي شلقام، وصرف صحي بردنوها.

وأشار إلى أنَّه جارٍ تنفيذ مشروع صرف صحي كدوان، وصرف صحي ابوان، وصرف صحي كفر المدوار، وصرف صحي إبا البلد، وصرف صحي قرية نزلة جلف، وصرف صحي ، قرية السعيدية، وصرف صحي بهدال، وصرف صحي الطيبة، وصرف صحي طوة، وصرف صحي طوخ الخيل، وصرف صحي دمشير، وصرف صحي عزبتي شعراوي وصالح يوسف، وصرف صحي بني أحمد الشرقية، وصرف صحي دمشاو هاشم، وصرف صحي منقطين، وصرف صحي السرارية، بينما يجرى تنفيذ وتصميم العديد من مشروعات الصرف الصحى بالمناطق الريفية بمحافظة المنيا ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري.