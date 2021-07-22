رفضت العودة إليه.. تفاصيل مقتل عروس المنوفية على يد خطيبها السابق

رفضت عروس المنوفية العودة إلى خطيبها السابق مرة أخرى عندما حاول إقناعها بالصلح مستغلًا مناسبة عيد الأضحى المبارك، وعندما تمسكت الفتاة الشابة "م.ع" البالغة من العمر 24 سنة، بموقفها، ذكرت مصادر أمنية أن خطيبها السابق وضع خطة للانتقام منها، بعدما أخبرته بأنها لا ترغب في العودة إليه لاستكمال مشروع الزواج، وطالبته بأن يتركها ويبحث عن فتاة أخرى، لأنها لا تشعر تجاهه بأي مشاعر عاطفية، فما كان من المتهم إلا أن تسلل إلى منزلها ليلة العيد وذبحها وفر هاربًا.

جريمة ليلة العيد

مصادر أمنية تحدثت لـ"الوطن" عن أن قاتل خطيبته السابقة يعمل "قهوجي" وأنه نفذ الجريمة داخل منزل الفتاة في قرية سدود بالمنوفية، بعد أن راقب المنزل وتمكن من الدخول قبل أن يشاهده أي من الجيران، خاصة ليلة العيد، مستغلًا طبيعة المجتمع الريفي في النوم مبكرًا وهدوء القرية خاصة في ساعات الصباح الأولى، ونجح المتهم في الهروب من مسرح الجريمة مثلما دخله، وفوجئ سكان القرية بتلك الجريمة المروعة التي أصابتهم بحالة من الذهول والرعب الشديد عقب العثور على جثة الفتاة ملقاة داخل منزل أسرتها جثة هامدة بها عدة طعنات وترتدي ملابسها كاملة.

خطة الجريمة

وأضافت المصادر أن أجهزة الأمن تمكنت من القبض على المتهم بقتل عروس المنوفية وتبين أنه خطيبها السابق وأنه ذهب إليها بعدما راقب المنزل، وتأكد من وجودها بمفردها وذهب إليها وتحدث معها حول إقناعها بالعودة إليه لاستكمال الزواج، لكنها رفضت وطالبته بالابتعاد عنها، وخلال تلك المشادة الكلامية التي جمعتهما هددت الفتاة الشاب بالاستغاثة بالجيران في حالة عدم الاستجابة لطلبها، فأسرع بكتم أنفاسها وسدد إليها عدة طعنات قاتلة أودت بحياتها في الحال.

النيابة تقرر حبس المتهم

قررت النيابة العامة حبس المتهم على ذمة التحقيقات، وانتدبت الطب الشرعي لتشريح جثمان الفتاة لبيان أسباب وفاتها، والتأكد من تعرضها لاعتداء جنسي أم لا، وكلفت النيابة المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث.