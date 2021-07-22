نجاة رئيس مدغشقر من محاولة اغتيال

أعلن مكتب المدعي العام في مدغشقر عن إحباط محاولة اغتيال للرئيس أندريه راجولينا، وتوقيف العديد من المشتبه بهم الأجانب والمحليين.

وقال النائب العام في مدغشقر في بيان، إن السلطات ألقت القبض على عدد من الأجانب والمواطنين للاشتباه في تخطيطهم لقتل رئيس البلاد وفقا لقناة العربية.

وكان فرنسيان من بين الأشخاص الذين أوقفوا في هذا البلد الواقع في المحيط الهندي، الثلاثاء، في إطار تحقيق بشأن تقويض أمن الدول، كما أوضحت مصادر دبلوماسية.

وأدى أندريه راجولينا اليمين رئيسًا للجزيرة الواقعة في المحيط الهندي في عام 2019، بعد انتخابات شهدت منافسة قوية وطعنا أمام المحكمة الدستورية.