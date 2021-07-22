مصرع وإصابة 11 شخصا جراء انفجار في بناية بسوق الزاوية وسط غزة

لقي شخص مصرعه وأصيب 10 آخرون، إثر وقوع انفجار في مبني سكني بسوق الزاوية وسط مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الخميس، بأنَّ انفجارا ضخماً سمع صوته صباح اليوم في أرجاء مدينة غزة، تبين أنه في بناية مكونة من عدة طوابق بسوق الزاوية وسط المدينة، ما أدى إلى مصرع مواطن وإصابة 10 آخرين على الأقل بجروح متفاوتة، وبينهم حالات وصفت بالخطيرة، إضافة إلى إلحاق دمار وخراب في منازل المواطنين والمحال التجارية داخل السوق.

وأكّدت أنَّ سيارات الإسعاف نقلت الإصابات إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة، فيما قامت طواقم الدفاع المدني وأهالي المنطقة بإطفاء النيران والحرائق التي تسبب بها الانفجار، الذي لم تعرف أسبابه حتى اللحظة.

ويعد سوق الزاوية -مكان الانفجار- من أشهر الأسواق وأقدمها في مدينة غزة، وعادة يكون مكتظا بالباعة والمتسوقين من المواطنين في المدينة ساعات الصباح الباكر.