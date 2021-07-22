4 قرارات من «تنظيم الاتصالات» لتحسين جودة خدمات المحمول: بينها ترددات جديدة

كشفت مصادر مسؤولة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اتخاذ الجهاز عدد من الإجراءات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقالت المصادر لـ«الوطن»، أن أولى تلك القرارات، اعتماد الجهاز استخدام خدمة المكالمات الصوتية من خلال تكنولوجيا الجيل الرابع بتقنية «VoLTE» بسوق الاتصالات المصري، والتي لم يكن معمول بها بمصر مسبقًا.

استخدام خدمات المكالمات الصوتية من خلال تكنولوجيا الجيل الرابع بتقنية VoLTE

وتابعت المصادر، أنَّ الشركات مشغلي خدمات الاتصالات قد تقدمت للجهاز للحصول على موافقته لاستخدام خدمات المكالمات الصوتية من خلال تكنولوجيا الجيل الرابع بتقنية VoLTE لمشتركيها على شبكاتها، ووافق الجهاز على البدء في إتاحة الخدمة بعد أن قامت الشركات باستيفاء المتطلبات الفنية والتنظيمية لتقديم الخدمة.

قياس جودة الخدمات مع المواطنين

وأشارت المصادر، إلى أنَّه في إطار تحسين مستوى الخدمات فإن الجهاز قال بتطوير منهجية وطرق قياس جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين لتشمل طرفي السوق (المشغلين والمستخدمين)، حيث يقوم الجهاز بقياس المؤشرات الفنية والتقنية لتقييم المشغلين شهرياً.

وأوضحت المصادر، أنَّ الجهاز يتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية في مجال بحوث السوق باستطلاع رأي مستخدمي خدمات الهاتف المحمول في جودة الخدمات المقدمة لهم من قبل مشغليهم، للوقوف على مستوى رضا العملاء الحقيقي، وربطه بنتائج تقارير الجودة.

طرح ترددات جديدة لتحسين جودة الخدمات

وبينت المصادر، أنَّه تمّ طرح ترددات إضافية لمقدمي خدمات الاتصالات في السوق المصري لأول مرة باستخدام تقنية الـTDD والتي تعتمد على عمليتي تحميل وتنزيل البيانات في حزمة ترددية واحدة مع التقاسم الزمني بينهما بدلاً من استخدام تقنية الـFDD والتي تعتمد على نظام الحزم المزدوجة للفصل بين الإرسال والاستقبال، مما يعظم الاستفادة من كفاءة استخدام الطيف الترددي في عمليات نقل البيانات من حيث السرعات والسعات.

تراخيص انشاء وتأجير ابراج المحمول

وأشارت المصادر، إلى أنَّه تمّ طرح تراخيص جديدة لإنشاء وتأجير أبراج الاتصالات اللاسلكية، وذلك في إطار دور الجهاز لضمان توفير خدمات الاتصالات بجودة عالية، مع التنسيق مع وزارة الإسكان والمحليات لضمان سرعة إصدار تراخيص بناء الأبراج.