أخبار فيضانات الصين اليوم: مقتل وفقدان 41 شخصا والحكومة تحقق

يتابع العالم أخبار فيضانات الصين اليوم، حيث تسببت الفيضانات التي اجتاحت الصين في مقتل 33 شخصًا وفقدان 8 حتى صباح اليوم الخميس، وأثرت الأمطار الغزيرة على تحو 3 ملايين شخص في مقاطعة خنان بوسط الصين،وأوضحت هيئة إدارة الطوارئ بالمقاطعة أنه تم نقل إجمالي 376 ألف من السكان المحليين إلى أماكن آمنة.

وعن أخبار فيضانات الصين اليوم، بدأت الحكومة الصينية إجراء تقييم عاجل لاستراتيجية السيطرة على الفيضانات والاستجابة الطارئة لشبكات النقل، إثر مقتل 12 شخصًا في واحد من أنفاق القطارات في وسط الصين الذي أغرقته مياه الفيضان.

وأعلنت السلطات الصينية، آخر أخبار فيضانات الصين اليوم،موضحة أن الأمطار الغزيرة أثرت على نحو 3 ملايين شخص في مقاطعة خنان بوسط الصين، كما تم الإعلان عن مقتل 33 شخصًا وفقدان ثمانية حتى صباح اليوم الخميس.

وأوضحت هيئة إدارة الطوارئ بالمقاطعة أنَّه تمّ نقل إجمالي 376 ألفًا من السكان المحليين إلى أماكن آمنة، وفقا لوكالة الأنباء الصينية.

وبحسب آخر حصيلة لمقاطعة خنان وعاصمتها تشنجتشو، أودت الفيضانات بحياة 33 شخصا فيما لا يزال 8 آخرون في عداد المفقودين منذ 16 يوليو الجاري، وفقًا لقناة «سي سي تي في» نقلا عن أجهزة الطوارئ المحلية.

ولا تزال الطرق والمباني مغمورة بالمياه، وتراكم العديد من السيارات التي جرفها الفيضان في الطرقات.

كما جرى إجلاء عشرات الآلاف من السكان، وغرق أكثر من 200 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، وتقدر الكلفة الأولية للأضرار حتى الآن بـ150 مليون دولار تقريبا.

فيما أعلن جيش التحرير الشعبي الصيني، أن العاصفة أضرت بسد ييهتان بالقرب من مدينة لويانج الصينية محذرين بأن السد قد ينهار في أي وقت بعد ظهور خرق 20 مترًا في الهيكل.