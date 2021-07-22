عاجل.. مصرع 33 شخصا وفقدان 8 آخرين في فيضانات وأمطار تضرب الصين

أعلنت السلطات الصينية، أن الأمطار الغزيرة أثرت على حوالي 3 ملايين شخص في مقاطعة خنان بوسط الصين، كما تم الإعلان عن مقتل 33 شخصًا وفقدان ثمانية حتى الساعة الرابعة صباح اليوم الخميس، وذكرت هيئة إدارة الطوارئ بالمقاطعة أنه تم نقل إجمالي 376 ألفا من السكان المحليين إلى أماكن آمنة، بحسب «وكالة الأنباء الصينية».

ووفق آخر حصيلة لمقاطعة خنان وعاصمتها تشنجتشو، أودت الفيضانات بـ33 شخصا فيما لا يزال ثمانية آخرون في عداد المفقودين منذ 16 يوليو الجاري، بحسب قناة «سي سي تي في» نقلا عن أجهزة الطوارئ المحلية.

وبالأمس، أعلن جيش التحرير الشعبي الصيني، أن العاصفة أضرت بسد «ييهتان» بالقرب من مدينة لويانج الصينية محذرين بأن السد قد ينهار في أي وقت بعد ظهور خرق 20 مترًا في الهيكل، فيما قال مسؤولون في مدينة تشنجتشو المقاطعة بإن 12 شخصا لقوا حتفهم وأصيب خمسة آخرون، ورفعت الحكومة المركزية الصينية استجابتها لحالات الطوارئ المتعلقة بالفيضانات من المستوى الثالث إلى المستوى الثاني اليوم الأربعاء بسبب الأزمة.

كما شهدت العشرات من المدن اضطرابًا هائلاً في خدمات النقل، واضطرت مدينة تشنجتشو الواقعة على النهر الأصفر إلى إيقاف جميع خدمات مترو الأنفاق أمس الثلاثاء بعد سقوط 200 ملم من الأمطار في ساعة واحدة فقط، كما أفادت وكالة الأنباء الرسمية «CGTN» أن سد Guajiaju بالقرب من تشنجتشو قد انهار.