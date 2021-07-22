«لو هتشتري سيارة جديدة».. 10خطوات للتأكد من صحة بياناتها وأنت في بيتك

إذارغبت في شراء سيارة جديدة، وأردت التأكد من صحة بياناتها ومعرفة مدى صحة بيانات مالكها، فيمكنك ذلك من خلال الدخول على بوابة مصر الرقمية، واتباع مجموعة من الخطوات البسيطة للتأكد من صحة البيانات، وأنت في مكانك دون الحاجة إلى التوجه إلى مقر أو مكتب للشهر العقاري.

وتستعرض «الوطن» مجموعة من الخطوات اللازمة للتأكد من صحة بيانات السيارة في النقاط التالية:

1- الدخول إلى بوابة مصر الرقمية من خلال هذا الرابط.

2- إنشاء حساب على البوابة من خلال الضغط على زر سجل حساب جديد، ويتطلب إدخال الاسم والرقم القومي واسم المصنع، وهو رقم مدون أسفل يسار بطاقة الرقم القومي، واسم الوالدة ورقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني وإنشاء كلمة سر خاصة بالحساب.

3- الدخول إلى الحساب بعد إنشائه من خلال إدخال رقم الهاتف المحمول وكلمة السر الذي قمت بإنشائها مسبقاً.

4- إدخال بيانات المالك واختيار إذا كان أفراد أو جهات، وكذلك إدخال إثبات الشخصية سواء كان جواز سفر أو بطاقة الرقم القومي ثم الضغط على زر التالي.

5- إدخال بيانات الترخيص، حيث ستطلب منك البوابة إدخال رقم لوحة الترخيص وتاريخ الإصدار وتاريخ انتهاء الترخيص واسم المحافظة.

6- إدخال بيانات المركبة، وهي ماركة السيارة وسنة الصنع ورقم الماتور ورقم الشاسية.

7- لا تيتح لك البوابة التأكد من بيانات المالك والترخيص والمركبة، إذا قمت بإدخال بيانات خاطئة أو منقوصة.

8- بعد تأكيد البيانات يتم تحويلك إلى طرق سداد رسوم الخدمة، والتي تكون إما من خلال البطاقة الائتمانية أو من خلال شبكات التحصل الإلكترونية مثل فوري ومصاري وأمان وغيرها من الشبكات المختلفة.

9- في حال اختيار شبكات التحصيل الإلكتروني يتم إدخال بيانات، وسيظهر كود رقمي صالح لعدد ساعات معينة يقوم من خلالها مقدم الطلب بالتوجه إلى أقرب منفذ للدفع وتأكيد الحصول على الخدمة.

10- يمكن متابعة حالة الطلب ونتيجته من خلال الضغط عل زر «متابعة طلباتي».