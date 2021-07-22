مصدر أمني ينفي إصابة 15 شخصًا بـ«الخرطوش» في مشاجرة بسوهاج

نفى مصدر أمني صحة ما جرى تداوله ببعض المواقع الإخبارية بشأن إصابة 15 شخصًا بـ«رش خرطوش» خلال مشاجرة نشبت بدائرة مركز شرطة دارالسلام بسوهاج، ونقل المصابين بعدد 5 سيارات إسعاف، موضحًا أن ما جرى تداوله فى هذا الصدد عارٍ من الصحة، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى تلقي مركز شرطة دارالسلام بمديرية أمن سوهاج بلاغاً بوقوع مشاجرة بدائرة المركز.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الموقف وضبط طرفي المشاجرة وعددهم 7 أشخاص، مقيمين بذات الناحية.

وتبين إصابة عدد 4 منهم من بينهم اثنين برش خرطوش، وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، وبحوزة اثنين من الطرفين و2 بندقية خرطوش، وبسؤالهم تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدى كلاً منهما على الآخر وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات حول الجيرة، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.