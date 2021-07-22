صحفي سعودي: جميع العاملين بمنظومة الحج كانوا في خدمة ضيوف الرحمن

قال عون السبيعي، الكاتب الصحفي السعودي، إنه وبالنسبة لموسم الحج، فقد نجح رجال الحج، وعلى رأسهم الملك سلمان، خادم الحرمين الشريفين، وولده محمد بن سلمان، ولي العهد، مشيرا إلى أن جميع العاملين في تلك المنظومة كانوا في خدمة الحجيج، لأن الشرف عظيم لكافة السعوديين.

وأضاف «السبيعي»، خلال مداخلة هاتفية له بنشرة الأخبار من جدة، على فضائية «DMC»، أن المملكة ورجال الحج مع نهاية كل موسم، تخصص لجنة تبدأ للتحضير للموسم المقبل للحج، وذلك عبر تلافي كافة الأخطاء والقصور والإهمال، الذي حدث في موسم الحج المنقضي.

وأوضح أن الدولة مستعدة بجميع المستشفيات والسيارات المجهزة والمستلزمات الأزمة لتلافي هذا وباء كورونا، حيث تعمل المملكة كباقي الدول في سعيها لمحاولة احتواء المرض وتجنيد كافة قيادات ومواطني الدولة لمواجهة الوباء، عبر اتخاذ الإجراءات اللازمة للمواجهة، سواء بالكمامات أو المطهرات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، نجاح موسم الحج صحيًا وعدم تسجيل أي إصابة بكورونا، وفقًا لما ذكرته قناة «العربية».

ويتأهب مشعر مِنى قبل مغيب شمس الخميس، الموافق ثاني أيام التشريق، لوداع الحجاج المتعجلين، حيث من المنتظر أن يغادروا المشعر في اتجاه الحرم المكي لأداء طواف الوداع، وذلك بعدما توجّهت جموع حجاج بيت الله الحرام في ثاني أيام عيد الأضحى، وأول أيام التشريق إلى منشأة الجمرات بمشعر منى لرمي الجمرات الثلاث.