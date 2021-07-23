الرسوم والمستندات والشروط المطلوبة لتقديم طلب تركيب خط تليفون أرضي

يرغب عدد كبير من المواطنين في تركيب خط تليفون أرضي عند الانتقال لشقة جديدة، لاستخدامه في تلقي المكالمات وأيضًا للاشتراك في الانترنت المنزلي، ويتطلب تركيب خط تليفون أرضي، عددا من الشروط والمستندات التي عرضها دليل الخدمات العامة التابع للحكومة المصرية ضمن الخدمات التي يقدمها للجمهور للتسهيل عليهم وذلك على النحو التالي:

الخطوات المطلوبة لتقديم طلب تركيب خط تليفون أرضي

يقوم الراغب في تركيب خط تليفون أرضي، بملء استمارة خط تليفون وإلحاقها بصورة من بطاقة إثبات الشخصية مع المستندات المطلوبة في أقرب سنترال أو أي منفذ بيع تابع لشركة WE.

المستندات المطلوبة لتقديم طلب تركيب خط تليفون أرضي

وتمثلت المستندات المطلوبة لتقديم طلب تركيب خط تليفون أرضي في:

مستند تحقيق الشخصية وصورة منه سواء بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر أو رخصة قيادة.

عقد ملكية أو عقد إيجار قديم للشقة موثق أو إيصال مرافق كهرباء أو مياه أو غاز باسم صاحب الخط وصورة منه أو من ينوب عنه بموجب توكيل رسمي.

صورة البطاقة الشخصية.

صورة عقد إيجار.

الرسوم المطلوبة لتقديم طلب تركيب خط تليفون أرضي

وتمثلت الرسوم المطلوبة لتقديم طلب تركيب خط تليفون أرضي بسعر 136 جنيها، على أن تكون المدة الزمنية للحصول على الخدمة من وقت طلبها غير محددة.

ويتم التعاقد على باقة « WE أرضي 20 » كنظام أساسي وتحتوي الباقة على 120 دقيقة محلية شهريا، وذلك بالإضافة إلى اشتراك الخط المنزلي وخدمة إظهار رقم الطالب، مقابل قيمة اشتراك 20 جنيها شهريا، ويمكن للعميل المتعاقد على خط منزلى جديد WE أرضى 20، اختيار نظام السداد المناسب له سواء كان ذلك بشكل شهري أو ربع سنوي أو سنوي.