5 مستندات لإدخال كهرباء في وحدتك السكنية بالمدن الجديدة.. تعرف عليها

وضعت هيئة المجتمعات العمرانية، مجموعة من الضوابط والشروط والمستندات اللازمة للتقديم على طلب إدخال كهرباء لوحدة سكنية بإحدى المدن الجديدة المنتشرة على مستوى الجمهورية والتابعة لوزارة الإسكان، وتستعرض «الوطن» تلك الشروط والمستندات في السطور التالية:

الإجراءات

1) التوجه إلى هيئة المجتمعات العمرانية.

2) التوجه إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة.

3) التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة.

4) انتظار موعد المعاينة ويتم تحدديه عبر إرسال رسالة نصية قصيرة SMS علي الهاتف المحمول.

5) تقديم بقية المستندات ودفع بقية المستحقات إن وجد.

6) استلام الخدمة ويتم تحديد موعد الإستلام عبر رسالة نصية قصيرة SMS على الهاتف المحمول.

الشروط

1) مالك الأرض أو وكيل عمل عنه.

2) عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

المستندات

1) صورة من محضر الأستلام معتمد من جهاز المدينة.

2) صورة من بطاقة الرقم القومي.

3) آخر إيصال سداد القسط حتى تاريخه.

4) في حالة عدم وجود المالك يتم إحضار توكيل إدارة فقط.

5) آخر إيصال مياه.

بمجرد الانتهاء من تحضير المستندات المطلوبة، والتوجه بها إلى هيئة المجتمعات العمرانية، ودفع رسوم الخدمة التي تصل إلى 50 جنيهاً، يكون الطلب جاهزاً لفحصه ودراسته من قبل الهيئة، وبمجرد الانتهاء منه يتم إرسال رسالة نصية قصيرة عبر الهاتف المحمول بموعد التوجه إلى الهيئة لاستلام الطلب.

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية، أتاحدت عدد كبير من الخدمات الإليكترونية عبر موقعها الإليكتروني والذي يمكن الدخول إليه من هنا، وذلك في إطار خطة الدولة للرقمنة، والحد من التواجد في المؤسسات الخدمية الحكومية لوقت طويل، يتسبب في الإزدحام والتكدس، والذي يعد من أكثر العوامل المتسببة لانتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

ويمكن الاستفادة من خدمات البوابة الإليكترونية من خلال انشاء حساب عليها من خلال التوجه إلى المركز التكنولوجي للمدينة التابع لها، وتقديم طلب مجاني لإنشاء حساب على البوابة.