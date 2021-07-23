الأطفال أكثر عرضة للإصابة به.. روشتة وقاية من المتحور «دلتا بلس»

كشفت مصادر مسؤولة باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، عن توقعاتها بدخول متحور«دلتا بلس» مصر، مؤكدة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن اللجنة تعمل على تحديث البروتوكول العلاجي لمصابي فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، ليتماشى مع متحور الفيروس.

وبحسب تصريحات اللجنة العلمية، فإن الفئات الأكثر عرضة للإصابة به هم الأطفال، على عكس الفيروس ذاته، وأيضا المتحورات الأخرى التي كانت تستهدف الفئة العمرية فيما فوق الـ18 سنة، مضيفة أن التطعيمات عامل أساسي لمواجهة أي موجة مرتقبة أو أي متحورات للفيروس.

فيس شيلد للوقاية من العدوى بمتحور كورونا

الدكتور محمد جاد، أخصائي الأطفال بمستشفى قها للعزل، أوصى في بداية حديثه، أن الأطفال من 6 إلى 12 عاما لا يرتدون الكمامة إلا في الأماكن المزدحمة فقط، وتحت إشراف الأهل، وأما الأطفال من 12 عاما يمكنهم ارتداء الكمامة مثل البالغين.

وتابع «جاد» في حديثه لـ«الوطن»، بالإشارة إلى أن بديل الكمامة للأطفال قناع الوجه أو «فيس شيلد»، ولكن لا يعطي حماية كاملة مثل الماسك، وبالتالي يجب على الأهالي توخي الحذر وتجنب الأماكن المزدحمة والالتزام بالتباعد الكافي.

التغذية السليمة والسوائل الدافئة مهمة لرفع مناعة الطفل

فيما أوصى الدكتور أحمد أبو زيد، أخصائي الأطفال والمبتسرين بمستشفى العديسات بالأقصر، بأهمية التغذية السليمة للطفل لرفع مناعته، وعلى رأسها تناول العسل والخضار والفواكه بكل أنواعها.

شرب الطفل للسوائل الدافئة بكثرة، توصية أخرى أوصى بها الدكتور أحمد أبو زيد، الأمهات لوقاية أطفالهن من فيروس كورونا في حديثه لـ«الوطن»، حيث يمكن تحصين الأطفال بفيتامين سي وزنك لتقوية المناعة: «فيتامينات بجرعات محددة حسب وزن وسن الطفل لرفع المناعة»، بحسب قوله.

منع الحلويات والمواد الحافظة وتقليل السكريات

وتعد الفيتامينات واحدة من احتياجات الجسم، وليست كل احتياجاته، وفي حال رغبة الأسرة في تحسين جهاز المناعة وصحة أولادهم، عليهم الاهتمام بالبروتين والفاكهة والخضار والبقدونس والجزر وشرب المياه، ومنع الحلويات والمواد الحافظة، وتقليل السكريات والنشويات، بحسب وصف الدكتورة نهلة عبدالوهاب.

فيما قد أوضحت استشاري البكتيريا والمناعة في حديثها لـ«الوطن» أن الفيتامينات والمقويات لها آثار جانبية، وذلك لإنه ليس كل دواء مناسب لأي مرحلة عمرية، مع التأكد من عدم إصابة الأطفال بأي أمراض أخرى من خلال التحاليل الدورية كوظائف الكبد والكلى وصورة الدم.